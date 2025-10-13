El sábado 11 de octubre el mundo del cine se puso de luto a raíz del fallecimiento de Diane Keaton. La artista dejó de existir a los 79 años, y Reese Witherspoon, después de haberse enterado de su partida, se animó a contar la experiencia que vivió al audicionar para una película que fue dirigida por ella. Para más detalles al respecto, no te vayas de aquí.

Resulta que la actriz de 49 años apareció en el evento Shine Away de su compañía Hello Sunshine el mismo 11 de octubre. Estando ahí, conversó con el autor Harlan Coben sobre su próxima novela, ‘Gone Before Goodbye’. Durante ese diálogo, habló muy bien acerca de quien en vida fue su mentora.

Reese Witherspoon es una actriz y productora de cine y televisión estadounidense. (Foto: David Dee Delgado / AFP) / DAVID DEE DELGADO

Por si no lo sabías, ambas se conocieron cuando Reese fue a audicionar para la película ‘Wildflower’ de 1991. “Tenía 15 años y era de Nashville, Tennessee, y no conocía a nadie. Hice una audición para ella y me miró fijamente. Llegué con un marcado acento rural, interpretando a una niñita sureña, y ella me preguntó: ‘¿Quién eres?’”, recordó Witherspoon, según People.

“Estoy muy emocionada de tenerte”

“Le dije: ‘Soy Reese Witherspoon y soy de Nashville, Tennessee’. Y ella me preguntó: ‘¿Te lo estás inventando? ¿Ese acento que estás haciendo?’. Le dije: ‘No, señora. Soy de Nashville, Tennessee, y estoy aquí, y me encantaría salir en su película’. Y me respondió: ‘Bueno, estás contratada. Estás contratada hoy, mañana y pasado mañana. No sé quién eres, pero estoy muy emocionada de tenerte’”, agregó Reese, que interpretó a ‘Ellie Perkins’ en la cinta.

Diane Keaton fue una actriz, directora y productora de cine estadounidense. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

Más adelante, Witherspoon indicó que, tras haber conseguido el papel en ‘Wildflower’, recibió un gran apoyo de Keaton, que la llevó a considerar ese período como “uno de los veranos más importantes” de su vida. “Realmente se tomó el tiempo de llevarme aparte y decirme: ‘Ponte erguida, ¿de acuerdo? Quiero que tengas una buena postura. Si vas a ser actriz, tienes que cuidarla’. Le dije: ‘Está bien, Sra. Keaton’”, aseguró.

“Una persona verdaderamente original”

Reese Witherspoon, eventualmente, indicó que lo que más le gustaba de Diane Keaton era su originalidad. “Desde ‘Annie Hall’ hasta ‘The Godfather’ y ‘Something’s Gotta Give’, es simplemente increíble, imborrable y una persona verdaderamente original. Así que, para Diane, ve una de sus películas y ponte un atuendo genial e interesante, en blanco y negro. Tómate una foto genial y vive tu sueño. Simplemente sé tu yo único e interesante. Creo que Diane estaría muy feliz”, sentenció.

Películas destacadas de Diane Keaton

‘The Godfather’ (1972)

‘The Godfather: Part II’ (1974)

‘Annie Hall’ (1977)

‘Kramer vs. Kramer’ (1979)

‘Reds’ (1981)

‘Manhattan’ (1979)

‘The First Wives Club’ (1996)

‘Father of the Bride’ (1991)

‘Something’s Gotta Give’ (2003)

‘The Godfather: Part III’ (1990)

