Esta vez acapara los titulares en México no por sus polémicas opiniones sobre la farándula o porque se unió a la demanda de Irina Baeva contra el abogado Gustavo Herrera, sino por su lado sentimental y lo que ‘espera’ del amor. La exintegrante de ‘La casa de los famosos’, Laura Bozzo, es tendencia por desatar rumores de romance con un productor menor que ella. Aquí te cuento lo que declaró en las últimas horas y si es cierto que Javi Domz conquistó su corazón tras un viaje a Colombia.

Todo empezó cuando el hombre aseguró en entrevista para TV Notas que tuvieron momentos románticos tras alejarse del país azteca para que ella recibiera un reconomiento.

“En cuanto me vio, me dijo: ‘Así me gustan, grandotes como tú’(…) Estuvimos juntos varios días y nos dimos unos cuantos besitos. Laura ha andado con gente menor. Dijo que le gustaban piernudos como yo. También he andado con algunas otras actrices mayores. Estas mujeres siempre tienen algo que enseñar”, relató Javi Domz de 30 años y originario de Mexicali, Baja California. El también cantante, compositor y exparticipantes de La Voz México en 2022 aseguró que se le declaró y la besó y hasta mostró una fotografía del momento junto a la figura de 73 años.

Laura Bozzo respondió en el programa 'La mesa caliente' de Telemundo todo lo que reveló Javi Domz sobre su acercamiento. (Foto: @laurabozzo_of / Instagram)

Laura Bozzo desmiente rumores de romance

Tras los recientes rumores que la vinculaban con el productor, Laura Bozzo salió al frente y dejó en claro que el amor no forma parte de su vida afirmando que “no me interesan las parejas”. Eso no es todo, pues la también abogada dijo que no sabe ni quién es esa persona con la que se le relaciona y que va a tener que emprender acciones legales contra TV Notas.

“Acá no hay foto besando ni nada, yo no sé ni quién es este chico, no tengo la menor idea. Toda la gente que me conoce sabe que soy la persona más cercana a la gente porque me encanta saludar, abrazar, dar besos. Yo le debo todo al público. Esa foto dije ‘será inteligencia artificial’ por que la verdad no recuerdo su nombre, no tengo la menor idea de quién es, pero así como a él he saludado a 100 mil más”, aseguró muy incómoda para Telemundo.

Ahí no quedó todo, pues Laura Bozzo le preguntó a los televidentes que estaban conectados a la entrevista: “¿es mi tipo? ¡Hellooooo! ¡Estamos todos locos!”. Además, dijo que después de Christian Suárez “no he tenido más parejas. No me interesan las parejas y estoy dedicada a mi trabajo y nuevo proyecto, más nada”.

La figura de realitys como “La Casa de los Famosos 2” y “MasterChef Celebrity México” también se dirigió a quienes dieron cabida al rumor. “Me parece una falta de respeto absoluta que los medios de comunicación que saben que están a un segundo de poder llamarme hagan una publicación de este tipo. Yo les hubiera dicho ‘estamos todos locos’, sobre todo a esta revista que parece que voy a tener que volver a demandar”.

Según Javi Domz, ellos se conocieron en un viaje a Colombia, pero Laura Bozzo negó tajantemente saber de él y "la verdad no recuerdo su nombre". (Foto: @jeybmusica / Instagram)

Javi Domz muestras pruebas de su acercamiento

Pese a que Laura Bozzo negó conocerlo, el producto usó su cuenta en Instagram para compartir un video donde aparecen conversando y que se corta justo cuando ella le agarra el rostro como si fuera a acercarse para besarlo. Lo que llama la atención es que ambos lucen la misma ropa de la imagen que él presentó como prueba a la revista TV Notas.

“Sin duda un placer conocerte, una mujer bella, con un alma libre, espíritu de niña, una mujer de caracter y hermosa por dentro y por fuera , eres increíble”, escribió el joven en la publicación que tiene como fondo musical el tema ‘Ahí estabas tú’ de Carin León.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí