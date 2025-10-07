Últimamente, Taylor Swift ha estado concediendo entrevistas y, por ende, brindando declaraciones sumamente llamativas. Por ejemplo, hace poco contó lo que habló con Ed Sheeran en la boda de Selena Gomez y Benny Blanco. Pero algo que realmente ha causado una enorme sorpresa es el hecho de que reveló el tema que no tocó durante su discurso en el mencionado matrimonio. ¿Te interesa obtener esa información? Entonces sigue leyendo la nota.

Todo ocurrió en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’. Sí, ella fue la gran invitada al programa. Estando ahí, el popular presentador de televisión le preguntó si es que le bromeó a su gran amiga en su boda, diciendo: “Oye, me ganaste en el altar”. Apenas escuchó esa interrogante, la intérprete de ‘Love Story’ dejó en claro que eso no pasó.

“Nadie quiere que digas…”

“La vi ser la imagen más elegante y hermosa —no solo de novia, sino simplemente— que he visto en mi vida. Nunca había visto nada tan hermoso como ella el día de su boda. Y se merece toda esta felicidad. Benny es muy gracioso. Es el mejor. Di un discurso. Pero me propuse no mencionar nada de mi compromiso. Nadie quiere que digas: ‘Oye, sé que es el día de tu boda, pero...’”, expresó para luego levantar la mano mostrando su anillo de compromiso que le dio su novio Travis Kelce. “Yo le dije: ‘Ni lo menciones’”, precisó.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense. Sus composiciones autobiográficas y sus reinvenciones artísticas la han convertido en un icono cultural del siglo XXI. (Foto: JULIEN DE ROSA / AFP) / JULIEN DE ROSA

Lo que exactamente mencionó en su discurso

Tras ello, Taylor Swift se animó a revelar el contenido de su discurso. “Les comenté un poco sobre cómo nos vestíamos en 2008, el año en que nos conocimos. Nos conocimos de adolescentes en 2008. Fue un año muy especial. Fue el año de los escotes en ‘V’ muy pronunciados. Fue el año de los jeans ajustados de colores intensos. Todo el mundo decía que todo era increíble. Selena, su atuendo favorito en aquel entonces era una camiseta de tirantes muy larga, jeans ajustados y un chaleco diminuto. El chaleco más pequeño y unas Chuck Taylor, y ese era su uniforme ese año. El mío era... siempre parecía que llegaba tarde al baile de graduación de vaqueros”, manifestó Taylor Swift, que asistió al matrimonio realizado el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California.

Selena Gomez y Benny Blanco confirmaron su relación sentimental en 2023. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Así que hablé un poco de 2008, de lo feliz que estoy por ella, de lo hermoso que ha sido formar parte de su vida. Pero no lo hice sobre mí”, recalcó. Si te interesa ver la entrevista completa que le hicieron en ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’, aquí te dejo el video para que la aprecies.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí