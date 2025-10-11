Luego de haber causado impacto por indicar que Andrew Garfield es su “terapeuta”, Julia Roberts ha vuelto a llamar la atención. Esta vez porque contó cómo fue la primera vez que grabó una escena de ‘After the Hunt’ con el mencionado actor. En las siguientes líneas descubrirás lo que manifestó exactamente.

Por si no estabas enterado(a), la artista fue recientemente entrevistada por Diane Sawyer de ABC News. Aquel diálogo se emitió en Good Morning America. Durante el mismo, la ganadora del Premio de la Academia recordó una secuencia particularmente intensa que se filmó durante el primer día de Garfield en el set.

Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense. (Foto: Chris DELMAS / AFP) / CHRIS DELMAS

“Es una escena larga”

“En la primera toma, (Andrew) aparece de repente y hace una escena genial”, aseguró. “Y, ya sabes, es una escena larga y luego se acaba. Ya sabes, ‘Corten’. Me quedé como: ‘¡Uf! ¡Estoy sudando!’”, recordó después, dejando en claro que el gran talento de su colega la dejó impresionada.

Andrew Garfield es un actor y productor británicoestadonidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

¿De qué trata ‘After the Hunt’?

Si en caso te preguntas de qué trata ‘After the Hunt’, te cuento que la película nos permitirá conocer a ‘Alma Olsson’ (Julia Roberts), una profesora de Yale que se ve envuelta en un aprieto profesional y personal cuando su estudiante favorita acusa a su colega y amigo ‘Hank’ (Andrew Garfield) de agresión sexual tras una reunión social. Sin duda, la cinta promete y mucho.

Cabe mencionar que ‘After the Hunt’, de acuerdo a People, tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Venecia el 29 de agosto. Si te preguntas cuándo se estrenará en cines, pues te digo que el próximo 10 de octubre.

Películas destacadas de Julia Roberts

‘Mystic Pizza’ (1988)

‘Steel Magnolias’ (1989)

‘Pretty Woman’ (1990)

‘Sleeping with the Enemy’ (1991)

‘The Pelican Brief’ (1993)

‘My Best Friend’s Wedding’ (1997)

‘Notting Hill’ (1999)

‘Runaway Bride’ (1999)

‘Erin Brockovich’ (2000)

‘The Mexican’ (2001)

‘America’s Sweethearts’ (2001)

‘Ocean’s Eleven’ (2001)

‘Mona Lisa Smile’ (2003)

‘Closer’ (2004)

‘Ocean’s Twelve’ (2004)

‘Charlie Wilson’s War’ (2007)

‘Duplicity’ (2009)

‘Eat Pray Love’ (2010)

‘Larry Crowne’ (2011)

‘Mirror Mirror’ (2012)

‘August: Osage County’ (2013)

‘Money Monster’ (2016)

‘Wonder’ (2017)

‘Ben Is Back’ (2018)

‘Leave the World Behind’ (2023)

