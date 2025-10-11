Si bien ya pasaron varios días desde la boda de Selena Gomez y Benny Blanco, dicha celebración sigue siendo tema de conversación. Justamente, te cuento que hace poco David Henrie reveló por qué no asistió al matrimonio de su amiga y el productor musical. Su explicación ha servido para desmentir el rumor de un supuesto problema con ellos.

Antes que nada, es necesario recordar que, en agosto de este año, el actor indicó, en diálogo con la revista Parade, que estaba emocionado por la boda y que definitivamente iba a ir. Sin embargo, también señaló que solo se saltaría la ceremonia si, de pronto, debía irse lejos con su familia, se le presentaba un trabajo o alguna otra circunstancia que le imposibilitara asistir.

Desafortunadamente, David Henrie no fue a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco (se realizó el 27 de septiembre), y a raíz de ello, se inició un rumor de que él no asistió por un supuesto problema con la pareja. Pero la situación ya fue aclarada por el propio artista durante una entrevista en el ‘Zack Sang Show’.

David Henrie es un actor, guionista de televisión y productor estadounidense. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“Lo intenté por todos los medios”

“Estoy a punto de anunciar un proyecto en el que estaba fuera del estado y no había forma de regresar (para ir al matrimonio). Lo intenté por todos los medios. Me rompe el corazón”, expresó el artista, quien también reveló el consejo que le dio a Selena.

David Henrie y Selena Gomez en el estreno mundial de ‘Wizards Beyond Waverly Place’ de Disney en el cine El Capitán de Los Ángeles, el 28 de octubre de 2024. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

“El mejor consejo que recibí justo antes de mi boda (se casó con Maria Cahill en 2017) fue que alguien me tomó aparte y me dijo: ‘Oye, amigo, toma la mano de tu esposa y tómate un minuto entero para mirar a tu alrededor. Mírala y di: ‘Este es nuestro minuto’. Mira a tu alrededor y simplemente recuérdalo’. Hasta el día de hoy, ese es mi único recuerdo de mi boda: ese momento”, aseguró.

“Espero que lo hayan hecho”

“Lo transmití solo como ‘tómate un momento para asimilarlo’ porque todos van a acercarse a ella, todos van a estar diciéndole ‘hola’, jalándola en todas direcciones. Espero que lo hayan hecho”, agregó David Henrie, quien junto a Selena Gomez protagonizó ‘Wizards of Waverly Place’ y luego ‘Wizards Beyond Waverly Place’. En ambas series, él interpretó a ‘Justin Russo’, mientras que su amiga ‘dio vida’ a su hermana en la ficción, ‘Alex Russo’.

