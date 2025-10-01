Hace poco te conté que Julia Roberts explicó por qué su personaje en ‘After the Hunt’ es diferente a ella. Hoy te comento que en esa película trabajó con Andrew Garfield, y recientemente la actriz indicó que él es su “terapeuta”. Si te interesa saber en qué contexto lo dijo, esta nota es para ti.

Resulta que ambos artistas aparecieron en el Festival de Cine de New York (el viernes 26 de septiembre) para una conferencia de prensa después de la proyección de su nueva película con su coprotagonista Ayo Edebiri y el director Luca Guadagnino. En ese entonces, la estrella de ‘The Amazing Spider-Man’ explicó el significado detrás de la historia central de la cinta en cuestión, sin imaginar lo que su colega diría después.

“Ahí es donde la cosa se pone realmente difícil, divertida, emocionante y horrible”, señaló Andrew Garfield sobre su actuación como ‘Hank’, el profesor de la Universidad de Yale acusado de agredir sexualmente a una estudiante, según People. “Y creo que la única manera de sanar, para todos nosotros, es atravesando todos esos materiales de segunda capa, como esos materiales inconscientes, esos impulsos inconscientes. Porque debajo de eso está la interconexión de todo, en mi opinión, pero la única manera de superarlo es atravesando todas esas horribles travesuras que todos compartimos colectivamente”, agregó.

Andrew Garfield es un actor y productor británicoestadonidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

A raíz de esas palabras, Julia Roberts, quien interpreta ‘Alma Olsson’ (una profesora de Yale que se ve envuelta en un aprieto profesional y personal cuando su estudiante favorita acusa a su colega y amigo ‘Hank’ de agresión sexual tras una reunión social) en ‘After the Hunt’, hizo una broma: “¿No quieres que Andrew sea tu terapeuta? Porque es mi terapeuta y me siento genial”. Sus palabras dieron la vuelta al mundo rápidamente.

Julia Roberts es una actriz de cine y televisión estadounidense. (Foto: Tiziana FABI / AFP) / TIZIANA FABI

¿Cuánto cuesta una sesión de terapia en Estados Unidos?

Luego de informarte acerca de la broma que dijo Julia Roberts, te cuento que, en Estados Unidos, una sesión de terapia individual presencial suele costar entre $100 y $250, pero ese rango puede variar, según ciertos factores, como el tipo de terapia que se necesita, la experiencia del terapeuta, la ubicación y el hecho de si tienes o no un seguro médico, de acuerdo a Healthline.

Cabe mencionar que esa misma fuente también indicó que la terapia en línea cuesta menos en comparación con la presencial. Hay tarifas desde $40 hasta $95 por semana. Incluso pueden llegar a ser gratuitas en algunos casos.

