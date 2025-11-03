La última vez que hice una nota sobre Kate Hudson fue cuando te informé acerca de los grandes consejos que le dio a Kylie Kelce sobre la crianza de hijos. Ahora te cuento que esta actriz se animó a hablar sobre sus “mayores regalos” de sus casi 30 años de carrera en Hollywood. Lo que dijo causó un gran impacto.

Antes de ir directo a sus recientes declaraciones, es fundamental que sepas que la artista conversó con People el estreno mundial de su película biográfica, ‘Song Sung Blue’, en el AFI Fest de Hollywood, California, el 26 de octubre. Justamente, durante esa conversación, reflexionó sobre los “mayores regalos” de su carrera.

Kate Hudson es una actriz y cantante estadounidense. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

“Creo que lo primero que me viene a la mente son las personas que he conocido, las conexiones, siempre las siento como mis mayores regalos”, aseguró. “Me siento muy afortunada de formar parte de un mundo de personas tan infinitamente fascinantes, inteligentes y libres, que viven fuera de lo común —aunque solo se esfuercen por hacerlo—“, agregó.

Kate Hudson nació el 19 de abril de 1979 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

¿De qué trata ‘Song Sung Blue’?

Con respecto a la película biográfica ‘Song Sung Blue’, te comento que se basa en el documental homónimo de 2008. La cinta sigue la vida de ‘Mike Sardina’ (Hugh Jackman) y ‘Claire Sardina’ (Hudson), un matrimonio que actuaba como la banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder.

Su debut en la gran pantalla

Cabe mencionar que Kate Hudson debutó en la gran pantalla en 1998 con la película independiente ‘Desert Blue’. Ahí interpretó a la hija de una estrella de Hollywood que queda varada temporalmente en un pequeño pueblo de Estados Unidos. La cinta también contó con la participación de Christina Ricci y Casey Affleck.

Películas destacadas de Kate Hudson

‘Almost Famous’ (2000)

‘How to Lose a Guy in 10 Days’ (2003)

‘The Skeleton Key’ (2005)

‘You, Me and Dupree’ (2006)

‘Fool’s Gold’ (2008)

‘Bride Wars’ (2009)

‘The Reluctant Fundamentalist’ (2012)

‘Marshall’ (2017)

‘Deepwater Horizon’ (2016)

‘Music’ (2021)

