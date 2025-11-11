Millie Bobby Brown, además de sorprender con su look en el estreno en Los Ángeles de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, causó impacto con sus declaraciones. Justamente, en esta note te cuento que ese día habló acerca de las lecciones que ha aprendido trabajando en la serie de Netflix.Brown, además de sorprender con su look en el estreno en Los Ángeles de la quinta y última temporada de ‘Stranger Things’, causó impacto con sus declaraciones. Justamente, en esta nota te cuento que ese día habló acerca de las lecciones que ha aprendido trabajando en la serie de Netflix.

Para no ir con rodeos, te digo desde ya que la artista conversó con People en el mencionado evento. Ahí señaló que el haber construido una familia a partir del programa desde su debut en 2016 es “probablemente la parte más increíble” de la experiencia.

Millie Bobby Brown es una actriz y modelo británica. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Me ha dado las personas más maravillosas de mi vida”

“Me ha enseñado muchas lecciones sobre cómo ser una profesional, sobre cómo ser actriz, sobre cómo ser una amiga. Me ha dado las personas más maravillosas de mi vida a las que puedo llamar cuando más las necesito, y esa es mi familia”, sostuvo Millie Bobby Brown.

Millie Bobby Brown interpreta a ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

“Me siento muy honrada y afortunada de haber formado parte de este programa durante tantos años, y de que mi infancia haya sido documentada. Es una oportunidad única en la vida”, indicó más adelante la actriz, que estuvo muy contenta por haber tenido la oportunidad de asistir al estreno de la última temporada, donde se le verá nuevamente interpretando a ‘Eleven’.

Todas las temporadas de ‘Stranger Things’

Temporada 1: Lanzada el 15 de julio de 2016.

Temporada 2: Lanzada en octubre de 2017.

Temporada 3: Lanzada en julio de 2019.

Temporada 4: Lanzada en dos partes en mayo y julio de 2022.

Temporada 5: La última. Se estrenará en Netflix el 26 de noviembre de 2025.

