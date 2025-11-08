Luego de haberte informado acerca de la nueva película en la que están trabajando Jennifer Lawrence y Emma Stone, te comento que la primera actriz en mención ha revelado ‘cómo ayudó’ a Robert Pattinson a afrontar la paternidad durante el rodaje de ‘Die My Love’. ¿Te interesa descubrir lo que dijo? Entonces no te vayas de aquí.

Para ir directo al grano, te cuento que el sábado 1 de noviembre fue el estreno en New York de ‘Die My Love’. Ahí la artista de 35 años fue entrevistada por People. Durante ese diálogo, dejó en claro que ella y su coestrella estrecharon lazos hablando de la paternidad.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: Miguel MEDINA / AFP) / MIGUEL MEDINA

“Eso fue lo que hicimos”

“Cualquier padre primerizo sabe que lo único que quieres hacer es ver fotos y mostrarles a la gente fotos y videos de tus hijos, así que eso fue lo que hicimos”, aseguró Jennifer Lawrence, que es madre de Cy, de 3 años, y de otro bebé que nació a principios de este año (su nombre no ha sido revelado). Ambos los tuvo con su esposo Cooke Maroney.

Rober Pattinson, en tanto, se convirtió en padre en marzo de 2024, cuando su prometida Suki Waterhouse dio a luz a su hija (su nombre tampoco ha sido revelado). “Y su bebé era recién nacido, y el mío también, así que pude subirlos a las aplicaciones y demás. Me volví indispensable para los dos”, agregó.

Robert Pattinson es un actor, modelo, productor y cantante británico. (Foto: Antonin THUILLIER / AFP) / ANTONIN THUILLIER

¿De qué trata ‘Die My Love’?

Con respecto a de qué trata ‘Die My Love’, te cuento que la cinta permite saber la historia de ‘Grace’ (Jennifer Lawrence) y de ‘Jackson’ (Robert Pattinson), quienes pasan tiempo en una casa aislada en Montana. El detalle es que la mujer en cuestión lucha con su salud mental.

Precisamente, el tráiler de la película permite apreciar cómo estos personajes disfrutan de la vida juntos, pero no siempre, ya que hay episodios de comportamiento extraño y peleas a gritos entre ambos. Si te interesa verlo, aquí te lo dejo.

