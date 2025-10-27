La última vez que elaboré una nota sobre Megan Fox fue en septiembre de este año, cuando te informé que Machine Gun Kelly aseguró que ella es “la mejor pareja” con la que ha tenido una hija. Ahora nuevamente te voy a hablar sobre esta artista. Todo a raíz de que reveló la razón por la que considera que estaba “tan perdida” y enojada durante el rodaje de ‘Jennifer’s Body’.

Por si no lo sabías, la actriz interpretó a ‘Jennifer Check’ en la cinta en cuestión, que fue estrenada en 2009 y que ya se ha convertido en un clásico de culto, a tal punto que el sábado 25 de octubre hubo una proyección especial de la misma en el Museo de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en Los Ángeles.

Megan Fox asistió a ese evento y ahí, según People, reflexionó sobre su estado mental durante el rodaje. Esto debido a que se le consultó qué consejos le daría a su yo más joven si pudiera volver atrás. En ese entonces, dejó en claro que pasó por un momento difícil.

“Oh, no sé si me daría un consejo. Creo que en ese momento de mi vida estaba tan perdida, tan llena de rabia por cómo me habían tratado en la industria y cómo lidiaba con la fama (a raíz de su participación en ‘Transformers’ de 2007) y la constante... en ese momento, antes de empezar a rodar”, señaló.

Megan Fox es una actriz y modelo estadounidense. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Tras ello, Megan Fox se animó a contar contar una anécdota del estreno de la comedia de terror sobrenatural, que se centra en la amistad entre ‘Jennifer Check’ y ‘Needy Lesnicki’ (Amanda Seyfried). “Acabo de salir de un estreno para ir a algo que tenía que hacer —estoy obligada a hacerlo— y recuerdo que los paparazzi eran tan despiadados en aquel entonces. La forma en que trataban a las mujeres”, dijo.

“Yo solo intentaba hacer mi trabajo”

“Y salí solo para intentar llegar a mi coche, y todos estaban disparando. Y un tipo me dijo: ‘Megan, ¿por qué eres tan zorra?’. Y otro tipo me dijo: ‘Megan, ¿crees que estás sobrevalorada? Internet lo dice’. Y yo solo intentaba hacer mi trabajo. Me pidieron que asistiera al estreno. Estaba tratando de llegar a mi auto. Y tenía toda esta pena, tristeza, ira y rabia que necesitaba un lugar adonde ir. Y como dije, poder simplemente tener permiso para descontrolarme incluso entre tomas o quizás durante todo el tiempo que estuvimos allí, fue muy catártico para mí”, añadió la artista, refiriéndose a un momento anterior en el evento de proyección cuando recordó cómo resonó con ‘Jennifer’, quien experimenta una transformación sobrenatural que está fuera de su control, y cómo encarnar al personaje le permitió aprovechar “cualidades” que no podía en ningún otro lugar.

Megan Fox nació el 16 de mayo de 1986 en Oak Ridge, Tennessee, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Leí el guión y creo que simplemente resonó conmigo porque hay algo en eso, ya sea percibido o no. Sentí que estaba siendo perseguida en ese momento de mi carrera, y estaba luchando mucho con la fama y de alguna manera traumatizada por la fama. Y así conecté con esas capas más profundas de... ya sabes, antes de convertirse en un monstruo. Es solo una adolescente que se sacrifica por el bien de alguien más. Y eso me impactó mucho porque así es como llegué... Entré a esta industria, creo que tenía 19 años cuando hice mi primera gran película, y sentí que eso reflejaba esas energías que existían dentro de mí”, aseveró.

Películas destacadas de Megan Fox

‘Confessions of a Teenage Drama Queen’ (2004)

‘Transformers’ (2007)

‘How to Lose Friends & Alienate People’ (2008)

‘Transformers: Revenge of the Fallen’ (2009)

‘Jennifer’s Body’ (2009)

‘Jonah Hex’ (2010)

‘Friends with Kids’ (2011)

‘This Is 40’ (2012)

‘Teenage Mutant Ninja Turtles’ (2014)

‘Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows’ (2016)

‘Above the Shadows’ (2019)

‘Think Like a Dog’ (2020)

‘Midnight in the Switchgrass’ (2021)

‘Till Death’ (2021)

‘Good Mourning’ (2022)

‘Expend4bles’ (2023)

‘Subservience’ (2024)

