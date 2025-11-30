Meghan Markle generó controversia en redes durante el fin de semana de Thanksgiving, luego de compartir un video en el que se le puede ver preparando un pavo crudo. Muchos usuarios cuestionaron sus hábitos de higiene en la cocina. Algunos incluso llevaron las críticas al extremo apodándola “Salmonella Sussex”.

En el clip que compartió en Instagram, Markle mostró cómo sazonaba el pavo en una bandeja, lo frotaba con diferentes especias y agregaba ralladura de limón.

“Que comience el ‘juego’. ¿Lo entienden? #chistedemamá”, escribió la esposa del príncipe Enrique, usando como música de fondo “Turkey Chase” de Bob Dylan.

Las críticas no tardaron en aparecer y muchos acusaron a la duquesa de Sussex de ignorar normas básicas de seguridad alimentaria. (Foto: @meghan)

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su receta, sino el hecho de que llevaba puestos varios anillos y pulseras mientras manipulaba el ave cruda.

Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en llegar. Un usuario escribió: “¡Meghan, qué está pasando aquí con la ‘Salmonella Sussex’?”. Otro agregó: “No conozco a nadie que use sus anillos y pulseras mientras manipula comida. Especialmente un pavo. Es garantía de que se esparzan bacterias”.

A medida que el video se viralizó, las críticas continuaron. “Dios mío, eso es realmente asqueroso. No me había dado cuenta hasta que lo mencionaste”, comentó otra persona.

El video se volvió viral en medio de los preparativos festivos de la duquesa y el príncipe Harry. (Foto: AFP)

Otra persona escribió: “Qué asco, y es conocimiento básico sobre manipulación de alimentos. Es prueba de que no tiene idea de lo que está haciendo”.

Incluso hubo quienes señalaron los riesgos de contaminación cruzada. Una persona señaló: “Está esparciendo bacterias por todo lo que tocó. Las aves deben manipularse con cuidado y hay que lavarse las manos muchas veces para evitar la contaminación cruzada. Por Dios”.

Antes de que surgieran estas críticas, Markle había compartido un mensaje por Thanksgiving a través del boletín de su marca As Ever, donde también habló de sus planes familiares para la festividad.

Meghan Markle es una exactriz estadounidense y miembro de la familia real británica. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“De mi familia para la tuya, ¡te deseo un muy feliz Thanksgiving!”, escribió. “Estoy muy agradecida por tu apoyo y calidez mientras As Ever ha crecido durante el año, y por la manera en que has invitado esta colección a formar parte de tu hogar”.

La duquesa también expresó lo significativo que es para ella estar presente en los momentos cotidianos de sus seguidores: “Poder desempeñar un pequeño papel en tus recuerdos, momentos familiares, celebraciones especiales y rutinas diarias no pasa desapercibido para mí… nos has invitado”.

Finalmente, compartió un mensaje personal de gratitud: “Por favor, sepan que, mientras miro a mi alrededor y veo a mi esposo y mis hijos, a la familia, a queridos amigos (y también intento coordinar el tiempo del pavo y el cariño y las capas que conlleva recibir en casa), me siento agradecida”.

Meghan Markle y sus planes de volver a la actuación

Cabe agregar que Markle está lista para un inesperado regreso al mundo de la actuación, poniendo fin a un retiro de casi ocho años que comenzó tras su compromiso con el Príncipe Harry y su salida de la serie “Suits”.

Su nuevo proyecto es una participación especial en la comedia cinematográfica “Close Personal Friends”, una producción de Amazon MGM Studios que ya se está rodando en Los Ángeles. Este papel, que se rumorea que es un pequeño cameo en el que se interpreta a sí misma, marca su primer trabajo como actriz desde 2017.

La película cuenta con un elenco estelar que incluye a Lily Collins y Brie Larson. Fuentes cercanas a la producción indicaron que este papel es una forma de que Meghan “vuelva poco a poco” a la industria.

El Príncipe Harry, por su parte, mostró apoyo total a la decisión de su esposa, indicando que solo quiere que ella haga lo que le haga feliz.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí