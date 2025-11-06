Ocho años después de haber dejado su carrera en Hollywood, Meghan Markle estaría lista para regresar al mundo de la actuación. Su retorno marcar un nuevo capítulo en la vida de la duquesa de Sussex, quien había dejado la industria del entretenimiento para centrarse en sus deberes reales y en su familia junto al príncipe Harry.

Según informó The Sun, Meghan formará parte del elenco de la película “Close Personal Friends”, una producción de Amazon MGM Studios que también contará con Jack Quaid, Lily Collins y Brie Larson.

En la cinta, Markle interpretará una versión de sí misma en una historia que sigue a dos parejas: una famosa y otra que no lo es. Fue vista recientemente en el set de rodaje en Pasadena, Los Ángeles, lo que confirmó su participación.

“Este es un momento enorme para Meghan y marca su regreso a lo que realmente ama hacer”, comentó una fuente cercana a la producción.

La duquesa de Sussex fue vista en un set de grabación en Los Ángeles, lo que confirmó los rumores (Foto: Angela Weiss / AFP)

La misma persona explicó que la madre de dos hijos “ha recibido muchísimas ofertas, pero esta se sintió como la correcta”.

El informante añadió que la actriz está retomando su carrera de manera gradual.

“Es la forma de Meghan de poner un pie en el agua y ver cómo se siente al estar de nuevo en un set de filmación”, dijo. “Todos los involucrados están muy entusiasmados y han sido advertidos de mantener en secreto su participación”.

Respecto a su esposo, el príncipe Harry, la fuente aseguró que él la apoya completamente: “Prince Harry, por supuesto, está muy a favor y simplemente quiere que Meghan haga lo que le genere felicidad”.

Según The Sun, participa en la película “Close Personal Friends”, junto a figuras como Jack Quaid y Brie Larson. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP)

Cabe agregar que, en 2017, luego de anunciar su compromiso con Harry, Markle habló sobre su decisión de dejar la actuación tras aparecer en producciones como “Remember Me”, “Horrible Bosses” y su papel más recordado en “Suits”.

“Es un nuevo capítulo, ¿verdad?”, expresó en aquel entonces. “Ya marqué esa casilla y me siento muy orgullosa del trabajo que hice allí. Ahora es momento de trabajar junto a [Harry] como equipo”.

La cadena detrás de “Suits” también la despidió con afecto: “De parte de todos en USA Network y Universal Cable Productions, queremos enviar nuestras más sinceras felicitaciones a Meghan Markle y al príncipe Harry por su compromiso”, decía el comunicado de noviembre de 2017.

Fuentes cercanas aseguran que el príncipe Harry la apoya plenamente en esta nueva etapa. (Foto: AFP)

“Meghan ha sido parte de nuestra familia durante siete años y ha sido un placer trabajar con ella. Agradecemos su pasión y dedicación a Suits y le deseamos lo mejor”, finalizaba el texto.

Markle, de 44 años, hizo su última aparición en la serie en abril de 2018, un mes antes de su boda. Desde 2020 vive en Montecito, California, junto a Harry y sus hijos, el príncipe Archie (6) y la princesa Lilibet (4).

