Meghan Markle conmovió a sus seguidores este domingo al compartir adorables videos caseros de su esposo, el príncipe Harry, junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, con motivo del Día del Padre.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la duquesa de Sussex publicó un tierno montaje acompañado por el mensaje: “The best. Happy Father’s Day to our favorite guy.” (“El mejor. Feliz Día del Padre a nuestro chico favorito”).

El video, musicalizado con la canción “Have It All” de Jason Mraz, recopila momentos íntimos en donde se puede ver a Harry disfrutando con sus hijos a lo largo de los años.

La duquesa de Sussex publicó un tierno montaje acompañado por el mensaje: “The best. Happy Father’s Day to our favorite guy.” (“El mejor. Feliz Día del Padre a nuestro chico favorito”). (Foto: @meghan)

El clip recopila momentos familiares de Harry disfrutando con sus hijos. (Foto: @meghan)

En una de las escenas, se le ve bailando feliz en la cocina con el pequeño Archie, mientras en otra comparte una divertida sesión de lectura con él, ambos riendo a carcajadas.

También aparece un tierno momento en el que el príncipe Harry recibe besos de Archie y Lilibet mientras están juntos en un columpio en el jardín.

El video incluye además una escena en la que el orgulloso padre enseña a su hijo mayor a andar en bicicleta, mientras lo acompaña corriendo con cuidado por un sendero de su propiedad en Montecito, California.

Desde detrás de la cámara, se escucha a Meghan animando con entusiasmo mientras Lilibet corre alegremente detrás de su hermano. Sin dudas, un gesto muy emotivo que deja ver el lado más íntimo de la familia del príncipe Harry.

Los motivos por los que el Príncipe Harry y Meghan Markle dejaron la monarquía británica

Según ¡HOLA!, el Príncipe Harry y Meghan Markle “se sintieron obligados” a alejarse de la monarquía británica y de sus funciones reales. La principal razón que se dio a conocer, incluso a través de la defensa legal del duque de Sussex en un tribunal, es que sentían que “no estaban siendo protegidos por la institución”. Esto se vincula con la decisión de ser despojados del derecho a la seguridad policial en Reino Unido tras su renuncia en 2020.

El duque de Sussex expresó que la falta de seguridad adecuada para su familia, especialmente para Meghan y sus hijos, fue un factor determinante. Manifestó que sigue siendo peligroso y que la posibilidad de que alguien actúe en consecuencia de la información difundida es una preocupación, lo que influye en que no quiera que su esposa regrese al Reino Unido sin esa protección.

Harry y Meghan se conocieron en 2016 y se casaron en 2018. Renunciaron a su cargo como miembros de la realeza en enero de 2020 . (Foto de RAUL ARBOLEDA / AFP)

Originalmente, los Duques de Sussex anunciaron su intención de dar un paso atrás y buscar una independencia financiera, aunque deseaban continuar apoyando a la difunta reina como miembros de la familia real financiados de forma privada; sin embargo, se produjo un conflicto con la Casa Real, donde la voluntad de la Reina Isabel II se impuso, estableciendo que no podían ser “royals a tiempo parcial”. Esto llevó a una salida total de sus funciones y a la renuncia del Príncipe Harry a sus títulos militares, lo que, según el medio citado, fue una de las cosas que más le dolió perder.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí