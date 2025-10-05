Meghan Markle vuelve a estar en el centro de la polémica tras publicar un video en sus historias de Instagram. En las imágenes, se la ve viajando en una limusina con los pies apoyados, justo mientras circulaba cerca del túnel de París donde la princesa Diana perdió la vida en 1997.

El gesto, como era de esperarse, no pasó desapercibido y generó fuertes reacciones.

El experto real Richard Fitzwilliams calificó la publicación como “totalmente desconcertante” y “más que estúpida”.

El experto real Richard Fitzwilliams calificó la acción como “desconcertante” e “insensible más allá de lo creíble”. (Foto: SUZANNE CORDEIRO / AFP)

“No entiendo qué estaba pensando, bueno, no puede haber estado pensando. Ningún asesor recomendaría algo tan extraño”, declaró al Daily Mail.

Usuarios en redes sociales también reaccionaron con dureza. En X, varios apuntaron a que el recorrido pasaba por puentes cercanos al Pont de l’Alma, lugar del trágico accidente de la princesa de Gales.

Un internauta la llamó “American Psycho”, mientras que otro escribió: “Si conducir hacia la escena de la muerte de Diana es un mensaje para el príncipe William, entonces Meghan Markle es el diablo”.

Las críticas no se detuvieron ahí. Otro usuario afirmó que Markle “demostró su psicosis” al publicar el clip y lo describió como “un nuevo nivel de maldad”, mientras que alguien más la tildó de “demonio”.

Sin embargo, no todos los comentarios fueron negativos: algunos seguidores defendieron a la duquesa, asegurando que su gesto fue inocente. “Yo también suelo poner los pies arriba. No creo que lo haya hecho con mala intención, solo fue un momento humano”, comentó un internauta.

Hasta el momento, ni Markle ni sus representantes se han pronunciado tras la controversia.

Cabe agregar que la duquesa de Sussex se encuentra en la capital francesa para asistir a la Semana de la Moda de París, donde también generó titulares por su presencia en el desfile de Balenciaga.

Markle continúa en París asistiendo a la Semana de la Moda, donde también dio que hablar por su look en el desfile de Balenciaga. (Foto: Ben Birchall / POOL / AFP)

El sábado, Markle llamó la atención al lucir un conjunto blanco con capa y pantalones a juego, combinados con tacones negros, un bolso del mismo tono y aretes de diamante.

A pesar de las críticas por asistir al evento de una marca que fue “cancelada”, sus portavoces aclararon que estuvo allí en apoyo a su amigo Pierpaolo Piccioli, nuevo director creativo de la casa de moda desde julio.

De esta forma, Markle vuelve a dividir opiniones: para algunos, un gesto insensible, mientras que para otros, una simple coincidencia en medio de su visita a la ciudad de la moda.

Cómo falleció la Princesa Diana

La Princesa Diana de Gales murió a causa de un accidente automovilístico en las primeras horas del 31 de agosto de 1997 en París, Francia. El suceso ocurrió dentro del túnel del Alma.

En el coche viajaban ella, su pareja Dodi Al-Fayed y el conductor, Henri Paul, quienes también perdieron la vida. El único sobreviviente fue el guardaespaldas de Diana.

Las investigaciones determinaron que la causa principal fue la conducción negligente y a alta velocidad de Henri Paul, quien estaba bajo la influencia del alcohol y medicamentos.

Además, la persecución de un grupo de paparazzi contribuyó al siniestro. La causa final de la muerte fue declarada un homicidio involuntario.

