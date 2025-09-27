Ante los constantes rumores de que Selena Gomez y Benny Blanco contraerán matrimonio este fin de semana , es de esperarse la presencia de ciertas celebridades reconocidas en el ámbito musical y actoral. Sin embargo, se ha revelado que Meryl Streep , una actriz que mantiene una cercanía con la futura esposa, no asistirá por una curiosa razón.

Quizás te preguntes cómo surgió esta buena relación entre ambas celebridades estadounidenses. Te comentaré que esto se originó en la serie ‘Only Murders in The Building’. En sus respectivas redes sociales, ambas publicaban fotografías acompañadas, demostrando que no solo mantienen un vínculo laboral.

Es más, la propia Selena Gomez indicó que “no tiene las suficientes palabras” para expresar la experiencia que obtuvo en cada grabación de esta producción cinematográfica junto a la ganadora de un Oscar.

Selena Gomez y Meryl Streep demostrando que mantienen un buen vínculo amical. Se esperaba que la actriz de 76 años esté presente en esta boda. (Crédito: @merylstreep / Instagram)

Ante estas muestras de cariño y el respeto mutuo que evidenciaban, era de esperarse que Meryl Streep sea una de las invitadas especiales. No obstante, es una alta probabilidad de que actriz de 76 años esté ausente.

Participó en otro evento

La razón de que Meryl Streep no presenciará la boda entre Selena Gomez y Benny Blanco se debe a que asistió al desfile de Dolce & Gabbana como parte de la Semana de la Moda desarrollada en Milán.

Meryl Streep captada en primera en el desfile de Dolce & Gabbana como parte de la Semana de la Moda en Milán. (Crédito: AP Photo/Luca Bruno) / Luca Bruno

Además de presenciar por primera vez un fashion show, también visitó esta ciudad italiana con el propósito de filmar un par de escenas para la secuela de ‘The Devil Wears Prada’, interpretando su icónico personaje ‘Miranda Prestley’.

Meryl apareció en este desfile de Dolce & Gabbana interpretando a su personaje 'Miranda Priestly'. (Crédito: @voguemagazine / Instagram)

Con esta situación, entrará en debate si la relación amical entre Selena Gomez y Meryl Streep seguirá manteniendo esa vibra positiva, pues seguramente la cantante deseaba que su colega estuviera presente en el día más importante de su vida.