Estoy seguro que a muchas personas les sucede lo mismo que a mí: cuando escucho o leo el nombre de Ashley Tisdale rápidamente recuerdo su personaje en la trilogía de ‘High School Musical’. Sí, me refiero a su papel de ‘Sharpay Evans’. Te cuento todo esto porque hace poco la actriz reveló lo que pensaba de dicho personaje que influyó en su manera de ‘darle vida’ en las películas de Disney. Para que recibas esa información, lee esta nota por completo.

No puedo darte a conocer lo que expuso la artista sin antes decirte que compartió su secreto durante una entrevista que le realizó People. En aquella conversación, ella recordó momentos de su vida como estrella de Disney. Sin duda, un pasado muy especial para su persona.

“Cuando interpreté a ‘Sharpay’, creo que probablemente eso fue lo que la hizo tan graciosa, porque realmente pensaba que (‘Sharpay’) era la chica popular de la escuela. Pensaba que ‘Sharpay’ era popular, y la interpreté como si lo fuera”, aseguró Ashley Tisdale.

Su personaje “es la reina del drama”

“Y (el director) Kenny Ortega lo realzó. Realmente me hizo sentir popular. Pero lo gracioso es que ella no es la chica popular. Es la reina del drama. Y mi esposo dice: ‘Eso es lo gracioso de cómo lo interpretaste. De verdad creías que eras popular’”, indicó después la actriz, que se siente feliz por ver que su personaje aparece protagonizando memes en las redes sociales.

Ashley Tisdale es una actriz, cantante, compositora, productora y modelo estadounidense. (Foto: Michael Tullberg / Getty Images)

“’Sharpay’ es... juro que es como la madre de todos, porque siempre vuelve a aparecer en estos memes y la gente no para de hablar y cantar las canciones. Y yo digo, de todos los personajes de ‘High School Musical’, mi personaje es el más icónico. Es genial”, recalcó.

Ashley Tisdale nació el 2 de julio de 1985 en el Condado de Monmouth, New Jersey, Estados Unidos. (Foto: Santiago Felipe / Getty Images)

Está orgullosa de los proyectos en donde ha trabajado

El haber sido parte de una gran franquicia como ‘High School Musical’ y ser la voz de ‘Candance Flynn’ en ‘Phineas y Ferb’ son cosas que la llenan de orgullo. “Es genial… Es realmente increíble formar parte de estos proyectos que han sido tan populares en la cultura pop e interpretar a estos personajes. Es como decir: ‘¡Rayos! No puedo creer que, de todas las audiciones que hice, consiguiera esta serie de animación que ha durado tanto. O siempre intentaba conseguir una película de Disney, pero nunca la conseguí. Y luego, conseguí High School Musical. De todas las que he visto, esa es la que me queda’. Es genial”, sentenció.

Películas de Disney en donde Ashley Tisdale interpretó a ‘Sharpay Evans’

‘High School Musical’ (2006)

‘High School Musical 2’ (2007)

‘High School Musical 3’ (2008)

‘La fabulosa aventura de Sharpay’ (2011)

