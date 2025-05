En una emotiva entrevista con Clovis Nienow en el programa Hoy Día, el cantante Nicky Jam abrió su corazón como pocas veces antes. Sin filtros ni poses, habló sobre sus altibajos, sus batallas internas y el papel fundamental que la música ha jugado en su sanación personal.

“La salud mental es algo que a veces te traiciona”, confesó el artista, visiblemente conmovido. Y aunque sus fans conocen su historia de superación, Nicky Jam sorprendió al revelar que hace apenas un año volvió a caer en un “hueco profundo” emocional.

“Uno puede volver a caer… somos humanos. Pero de eso se trata: no es caerte, es pararte, limpiarte y seguir para adelante”, reveló.

Para Nicky Jam, la música no es solo una carrera ni un medio de expresión: es su terapia. Su salvación. “La música me salvó la primera vez… y me volvió a salvar ahora. Una sola canción me cambió la salud mental, la forma de pensar, todo”, aseguró con contundencia.

Nicky Jam afirmó que la música fue su salvación en los momentos más oscuros de su vida. | Crédito: Instagram nickyjam ×

El artista destacó que incluso en su relación con Dios, el lenguaje espiritual que más lo conmueve es el musical. “Si tú me llevas a la iglesia, yo me voy por el lado musical. Las alabanzas a Dios me hacen sentir el Espíritu Santo. Así mismo yo me siento con la música”, explicó.

Aunque muchos lo ven como un símbolo de éxito y superación, Nicky Jam recordó que, como cualquier ser humano, carga con heridas del pasado que de vez en cuando resurgen: “Obviamente uno tiene todos esos traumas viejos ahí, que en un momento colapsan dentro de tu mente… Si no tienes la mente fuerte, te pueden llevar otra vez para abajo”.

Y es justamente en esos momentos en los que, dice, hay que buscar apoyo: “Un buen círculo, buenos amigos, una buena pareja o, si no la tienes, tu familia. Porque al final son ellos los que estarán ahí cuando estés viejito en esa camita”.

Nicky Jam también destacó la importancia de Dios, la familia y rodearse de personas reales para superar las crisis. | Crédito: Instagram nickyjam ×

Nicky Jam también aprovechó para compartir un mensaje de fe. Para él, por encima de todo está Dios: “Dios es la clave y el éxito de todo ser humano. Eso es intocable. Eso es algo que todos necesitamos en nuestras vidas”.

En un mundo donde muchas figuras públicas aún temen hablar abiertamente de la salud mental, Nicky Jam vuelve a mostrarse transparente. Y cerró con un mensaje que va más allá de la fama: “Espero que la música me siga salvando... y que también los salve a ustedes.”