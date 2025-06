Michelle Obama volvió a referirse a los rumores de problemas en su matrimonio con el expresidente Barack Obama. En una reciente entrevista, señaló que la gente cree que hay crisis entre ellos solo porque ya no se les ve juntos en redes sociales, algo que, según ella, tiene una razón bastante simple.

“No vamos a estar publicando cada momento de nuestra vida, ya tenemos 60 años”, dijo entre risas en el podcast Wild Card de NPR.

La ex primera dama de los EE. UU. aseguró que el hecho de no mostrarse en citas o eventos con Barack no significa que haya problemas entre ellos. “El hecho de que la gente no me vea salir en una cita con mi esposo provoca rumores sobre el final de nuestro matrimonio”, explicó. Para ella, no compartir cada detalle de su día a día es algo normal a su edad.

Michelle Obama, de 61 años, es administradora universitaria, abogada y escritora. Fue primera dama de los Estados Unidos de 2009 a 2017. (Foto: Getty Images)

Michelle también contó que este año tomó la decisión de no asistir a ciertos actos públicos, como el funeral del expresidente Jimmy Carter o la toma de posesión de Donald Trump. Esta decisión, por cierto, generó críticas y alimentó aún más los rumores sobre su relación.

“Fue una decisión importante para mí quedarme en casa y no ir a esos funerales e inauguraciones”, comentó.

La ex primera dama explicó que buscaba definir qué quería hacer, sin dejarse llevar por lo que los demás esperaban de ella. “Fue parte de usar mi ambición para decir: ‘Déjenme decidir lo que quiero hacer, aparte de lo que se supone que debo hacer’. Y tengo que asumir eso. Son mis decisiones”, afirmó.

Meses atrás, comenzaron a circular rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Barack y Michelle Obama. (Foto: RYAN COLLERD / AFP)

Aceptó que recibió críticas por estas decisiones, pero no se arrepiente. “Cualquiera que haya sido la reacción, tuve que aceptarla y asumirla. Pero no lo lamento. Es mi vida ahora, y puedo decirlo”, aseguró.

Michelle también habló sobre lo que significó para ella ser madre trabajadora y primera dama. Confesó que en ese tiempo sintió que tuvo que dejar de lado parte de sus sueños.

“Como madre trabajadora, creo que todo eso, de alguna manera, cortó un poco mis ambiciones. Porque tuve que tomar decisiones: ‘Mi esposo está por un lado, tengo a los niños por el otro. No sé si puedo darme el lujo de ser ambiciosa ahora mismo. Así que tengo que dar un paso atrás’”, recordó.

Michelle y Barack Obama se casaron en 1992. Tienen dos hijas: Malia Ann Obama y Sasha Obama. (Foto: AFP)

Cabe agregar que, semanas atrás, Michelle ya se había referido a los rumores de separación. Indicó que, de ser cierto, no tendría por qué ocultarlo. “Si tuviera problemas con mi esposo, todo el mundo lo sabría. Mi hermano lo sabría. Estaría resolviéndolo en público. No soy una mártir”, aseguró en el podcast The Diary of a CEO.

El New York Post informa que, justamente por estos días, la pareja se dejó ver en varias citas públicas.

El mes pasado cenaron juntos en un elegante restaurante de Manhattan y en abril fueron vistos compartiendo un momento romántico en un restaurante de Washington D.C.

Datos clave sobre la relación de Michelle y Barack Obama

Barack Obama y Michelle Robinson se conocieron en 1989 en el bufete de abogados Sidley Austin en Chicago, donde Michelle fue asignada como mentora de Barack. Su primera cita fue en el verano de ese mismo año, y la pareja se comprometió en 1991.

Barack y Michelle Obama se casaron el 3 de octubre de 1992, en la Trinity United Church of Christ en Chicago. Desde su matrimonio en 1992, han estado juntos por 32 años hasta la fecha actual (junio de 2025).

Tienen dos hijas: Malia Ann Obama, nacida el 4 de julio de 1998, yNatasha “Sasha” Obama, nacida el 10 de junio de 2001.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí