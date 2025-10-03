El mundo del espectáculo en México quedó conmocionado tras confirmarse el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, uno de los estilistas más reconocidos de la escena artística. La tragedia ocurrió la noche del lunes 29 de septiembre en Polanco, justo frente a su exclusivo salón Micky’s Hair Salón Masaryk, cuando dos hombres armados lo interceptaron y abrieron fuego contra él antes de huir a toda velocidad en una motocicleta.

A pesar de los intentos de testigos por auxiliarlo, De la Mora murió en el lugar. La rapidez y precisión de la ejecución han llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de un ataque planeado. Hasta ahora, la policía de la Ciudad de México no ha confirmado detenciones ni móviles claros, aunque ya se revisan las cámaras de seguridad de la zona.

Miguel de la Mora fue asesinado afuera de su salón Micky’s Hair en Polanco. | Crédito: Instagram micky_hair

Un estilista de las estrellas

Micky Hair había logrado posicionarse como uno de los peluqueros de confianza de celebridades, consolidando una clientela de primer nivel. Entre ellas destacaban Ángela Aguilar, quien recientemente acudió al salón junto a su esposo Christian Nodal; la cantante Kenia Os; y María Fernanda Beltrán, representante de México en Miss Universo 2024.

Su estilo innovador y la exclusividad de su salón lo convirtieron en un referente para figuras del entretenimiento y de la moda. Sin embargo, además de la fama, también despertó polémica por los elevados costos de sus servicios.

Los precios de Micky’s Hair Salón

De acuerdo con información revelada por Récord, los servicios en su salón alcanzaban cifras impresionantes, especialmente las extensiones de cabello brasileño, que podían superar 5,500 dólares.

Influencers y clientas llegaron a revelar los precios. La tiktoker Ivanna González relató que en octubre de 2024 le cobraron más de 6,600 dólares por extensiones que inicialmente habían sido cotizadas en 4,300 dólares.

Ángela Aguilar confiaba en Miguel de la Mora para crear varios de sus looks más icónicos. | Crédito: Instagram micky_hair

Asimismo, la creadora de contenido Priscila Escoto contó haber pagado 6,400 dólares por apenas 200 gramos de cabello. Mientras que la influencer Ana Sof Guth indicó que un simple “corte mariposa” en cabello largo llegó a costarle alrededor de 7,200 dólares.

