Mila Kunis contó que tuvo que restringir su alimentación de manera extrema mientras trabajaba en el thriller psicológico Black Swan. “Mi preparación fue mucho baile y muy poca comida —sé que no se supone que lo diga, pero es la verdad”, confesó en una entrevista conjunta con Natalie Portman para Vogue.

La actriz recordó que durante ese tiempo apenas consumía alimentos sólidos. “Tomaba mucho caldo y bailaba 12 horas al día”, agregó.

Kunis, ahora de 42 años, explicó que tanto ella como Portman pensaban que tendrían solo tres meses de preparación para sus intensos papeles como bailarinas profesionales.

La actriz explicó que la producción se extendió de tres a seis meses por problemas de financiamiento, lo que le dio más tiempo para entrenar junto a Natalie Portman. (Foto: Juan Pablo Rico / AFP)

Sin embargo, un problema de financiamiento retrasó la filmación. “El proyecto se extendió a seis meses mientras Darren [Aronofsky, el director] buscaba dinero”, explicó. “Fue una mala noticia para Darren, pero Nat y yo estábamos felices porque tuvimos tres meses más para bailar.”

La actriz, quien interpretó a Lily en el “Cisne Negro”, también habló de los duros efectos físicos de las escenas de ballet. “Filmábamos esas secuencias durante horas y terminé con moretones por todas las costillas de que me levantaran una y otra vez”, recordó.

“También me disloqué el hombro bastante temprano en la producción y pensé que estaba completamente arruinada, pero Darren me mandó a un acupunturista y, de alguna manera, salí totalmente bien”, agregó.

Portman, por su parte, destacó que gracias a su entrenadora descubrió detalles desconocidos sobre el mundo del ballet, lo que enriqueció su papel. (Foto: Pascal Le Segretain / Getty Images) / Pascal Le Segretain

Por su parte, Natalie Portman, que dio vida a Nina Sayers, comentó que el rodaje le permitió descubrir mucho sobre la industria del ballet.

“Uno de los efectos secundarios más sorprendentes del entrenamiento físico fue que terminé pasando un año conversando ampliamente con mi entrenadora, que había sido bailarina del New York City Ballet y me contó horas de historias que aportaron mucho color y comprensión a ese mundo”, dijo la ganadora del Óscar. “Fue como hacer periodismo de investigación, pero en realidad yo solo chismeaba con ella mientras hacía pliés.”

Kunis ya había hablado en 2012 sobre la transformación física que sufrió al perder cerca de 20 libras para el papel. En ese entonces reveló que su cuerpo nunca volvió a ser el mismo.

Cisne Negro es un thriller psicológico que sigue a una bailarina de ballet perfeccionista que lucha por mantener su cordura mientras compite por el papel principal en "El lago de los cisnes". (Foto: Twentieth Century Fox)

“Mi figura es diferente”, contó a Harper’s Bazaar. “Cuando bajé a 95 libras, era músculos, como una pequeña casa de ladrillo, pero a la vez piel y huesos. Cuando recuperé el peso, se fue a lugares completamente distintos.”

La actriz detalló que “todo el peso que perdió en el pecho terminó en la cadera lateral y en el estómago”. Aunque la experiencia fue muy dura, no descarta volver a hacerlo: “No voy a decir que lo esperaría con ansias, pero si llegara una oferta, lo haría.”

Dónde ver ‘El Cisne negro’

Puedes ver la película “El cisne negro” en varias plataformas de streaming, aunque la disponibilidad puede variar según tu ubicación. Aquí están las opciones más comunes:

Disney+

Apple TV

Amazon Prime Video

Google Play Películas

