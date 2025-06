Miley Cyrus no necesitó que pronunciaran su nombre para saber que era suya. Mucho antes de escuchar las palabras “and the Grammy goes to…”, la artista de 'Flowers’ ya tenía una certeza grabada en el pecho: esa noche ganaría su primer Grammy.

La estrella pop de 32 años reveló el momento exacto en el que lo supo durante su visita al Tonight Show Starring Jimmy Fallon. En la charla, Miley confesó que la intuición la golpeó con fuerza justo cuando vio a Mariah Carey en el escenario.

“En cuanto vi a Mariah Carey, supe que iba a ganar”, dijo. “Tenía en mente la idea de la mariposa y su metamorfosis. Y ella es la mariposa. Su álbum Butterfly ha sido como una guía para mí. Así que cuando la vi, supe que iba a ganar. Porque era simplemente… Era una MC. De MC a MC; sabía que tenía que conseguirlo”.

La cantante Miley Cyrus también confesó que estuvo a punto de perderse la premiación por culpa del tráfico y la lluvia. | Crédito: Valerie Macon / AFP

Esa noche en los Grammy 2024, Miley se llevó dos estatuillas: una por Mejor Interpretación Pop Solista y otra por Grabación del Año, ambas gracias a 'Flowers’, el explosivo sencillo de su álbum Endless Summer Vacation. Sin embargo, como reveló en su discurso de aceptación y en el show de Fallon, estuvo a punto de no llegar a tiempo para recibir el reconocimiento.

“Y ni siquiera sabía si iba a llegar a los Grammy”, confesó entre risas. “Lo dije muy rápido mientras murmuraba mi discurso de aceptación porque me quedé atrapada en la lluvia. Me quedé atrapada en el tráfico. Casi no llego a recibirlo”.

Miley Cyrus y Mariah Carey en los Premios Grammy 2024. | Crédito: Valerie Macon / AFP

Pero más allá del premio, para Cyrus había algo aún más emocionante: conocer en persona a Mariah Carey. “Aunque gane el premio, lo cual fue genial... Es decir, me encanta. Pero en realidad se trataba de conocerla. Estaba tan emocionada”, admitió, dejando ver que la noche fue especial por razones más profundas que un premio.

Y un año después, en 2025, regresó con un nuevo look a la alfombra roja y se llevó su tercer Grammy, esta vez en la categoría de Mejor Interpretación Country de Dúo/Grupo, junto a Beyoncé, por II Most Wanted.

