Miley Cyrus volvió a sorprender a sus fans con un nuevo tatuaje, apenas un día después de haber confesado que se arrepiente de la mayoría de los que ya tiene. La cantante, que cuenta con más de 50 diseños en su cuerpo, mostró su más reciente incorporación: una pequeña palabra escrita en su espalda, justo debajo del hombro derecho.

El tatuaje dice “Muse” y fue realizado por la artista Michelle Santana, de Bang Bang Tattoo, en Nueva York. Santana compartió una foto del resultado en sus redes sociales, acompañada del mensaje: “Queen @mileycyrus, grateful to have met such a G”. En los comentarios, los fans no tardaron en reaccionar con mensajes como “La reina del tatuaje” y “Ella es mi musa”.

Según el medio Page Six, todo indica que este diseño podría estar dedicado a una persona muy especial en la vida de Miley: su madre, Tish Cyrus. En abril, la artista publicó en Instagram un video íntimo en el que interpreta la canción End Of The World en el Chateau Marmont de Los Ángeles. En ese post, escribió: “En esta noche estaba cantando solo para la persona para quien la escribí. Mi musa, mi mamá. xMiley”.

Aunque este nuevo tatuaje tiene un significado emocional, Cyrus ha sido muy honesta sobre cómo se siente respecto a muchos de los diseños que lleva en la piel.

En una entrevista con The New York Times, cuando le preguntaron cuál es un error del que todavía se arrepiente, respondió de manera contundente: “El 80 por ciento de mis tatuajes”.

“No me arrepiento lo suficiente como para quitármelos con láser, pero algunos… como, amo a mi gato, pero no necesitaba eso. Amo a mi perro, pero no sé, tener un pitbull en cada foto por el resto de mi vida es un poco intenso. Hay algunos de los que podría prescindir”, agregó.

Entre sus tatuajes también hay varios que reflejan sus relaciones pasadas, como con Liam Hemsworth, Kaitlynn Carter y Cody Simpson. Además, tiene un diseño compartido con Pete Davidson, que dice “We Babies” en honor a una aparición conjunta en Saturday Night Live. Davidson, por su parte, ya inició el proceso para eliminar muchos de sus tatuajes.

Quizás por eso, ahora Miley está optando por diseños más pequeños y delicados. Aunque sus gustos han cambiado con el tiempo, parece que aún encuentra en el arte corporal una forma de expresar sus emociones y homenajear a quienes más quiere.

Lo que debes saber sobre Miley Cyrus

Nació como Destiny Hope Cyrus el 23 de noviembre de 1992 (actualmente tiene 32 años). Legalmente cambió su nombre a Miley Ray Cyrus.

Saltó a la fama como el personaje principal de la serie de televisión de Disney Channel Hannah Montana (2006–2011).

(2006–2011). Tuvo una exitosa transición a una carrera musical solista con éxitos como “Party in the U.S.A.” y “Wrecking Ball”. Ha explorado varios géneros incluyendo pop, rock y country.

Ha recibido numerosos galardones, incluyendo tres premios Grammy. Ganó sus primeros dos Grammys en 2024 por su canción “Flowers” (Mejor Interpretación Pop Solista y Grabación del Año), y un tercero en 2025.

Su patrimonio neto estimado en 2025 ronda los 160 millones de dólares.

