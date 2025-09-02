Las declaraciones de Miley Cyrus siempre dan de qué hablar. Es por eso que luego de haberte informado acerca de sus halagos a Beyoncé tras haber cantado con ella, te comento que recientemente la artista reveló el consejo que recibió de su madre Tish que la animó a quedarse con el “chico equivocado” en relaciones pasadas. ¿Quieres saber qué dijo exactamente? Entonces sigue leyendo la nota.

Resulta que tanto ella como su progenitora y sus hermanas Noah y Brandi participaron en una conversación para la última portada de The Cut y, en ese entonces, la intérprete de ‘Flowers’ se animó a contar que la mujer que la trajo al mundo le dio una recomendación que la llevó a cometer errores.

“Mamá siempre quiso que estuviera con el chico equivocado porque son atractivos”, fue lo que expresó Miley Cyrus, quien anteriormente estuvo en relaciones con Liam Hemsworth y Cody Simpson en su edad adulta antes de estar con su actual novio Maxx Morando desde 2021.

La respuesta de Tish y la réplica de Miley

A raíz de esa revelación, Tish Cyrus dijo: “Bueno, ese fue un gran consejo porque después de tantos años, ya lo superaste y estás como... en una relación. ¡Al menos puedes ver a alguien que está buenísimo!”. Aquellas palabras hicieron que Miley respondiera: “No, terminé con una persona (Morando) que significa mucho para mí y me trata muy bien y me respeta. Tuve que aprenderlo a las malas porque mi mamá me enseñó el camino equivocado y luego tuve que aprender el camino correcto por mi cuenta”.

Miley Cyrus y su madre Tish Cyrus en el SNL50: The Homecoming Concert en el Radio City Music Hall el 14 de febrero de 2025 en la ciudad de New York. (Foto: TheStewartofNY / WireImage / Getty Images) / TheStewartofNY

Tras ello, Noah, quien está comprometida con el diseñador de moda Pinkus, aseguró que ella y Miley están “en el mismo barco” con respecto al consejo de su madre. Eso motivó a la cantante y actriz a seguir hablando sobre el tema.

Maxx Morando y Miley Cyrus captados juntos el 6 de junio de 2025 en la ciudad de New York. (Foto: XNY / Star Max / GC Images / Getty Images) / XNY/Star Max

Considera que Maxx Morando es “guapísimo” y que también la respeta

“Tenía que encontrar a alguien que me tratara con respeto, pero mamá nunca lo puso entre sus tres imprescindibles. Mamá decía: ‘Tienen que ser altos’”, sostuvo después Miley Cyrus, quien de ahí escuchó a su otra hermana (Brandi) decir que su pareja (Matt Southcombe) “es muy sexy”. Esa afirmación llevó a la artista a recalcar: “Mi hombre (Maxx Morando) también es guapísimo. Pero también me respeta”. Debido a todo este intercambio de palabras, la conversación no deja de ser el centro de atención en las redes sociales.

