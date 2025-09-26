Así como recientemente habló de la felicidad que siente cuando limpia e incluso indicó que se ha ganado “el nombre de ‘Reina de lo Impecable’”, Miley Cyrus también se animó a revelar hace poco algo muy personal relacionado con el plano sentimental. Resulta que ella dio a conocer que aún tiene el vestido que usó en su primera cita con su exesposo Liam Hemsworth. Si te interesa saber el motivo por el que lo conserva, no te vayas de aquí.

Todo lo contó en la entrevista que tuvo con Vogue. ¿Cómo se llegó a ese tema? Pues resulta que, durante la conversación, ella se pronunció sobre la moda de época que simboliza una “verdadera evolución” en su vida, y justo en ese entonces abordó lo que motivó la creación de esta nota.

“Literalmente tengo un vestido que llevaba puesto cuando conocí a mi exmarido, y también tengo el vestido que usé en nuestra primera cita”, admitió. “Además de cartas y cosas que realmente quiero disfrutar de estos momentos hermosos de mi vida, pero como estos momentos íntimos también han sido públicos, es un poco difícil decidir qué pieza quiero compartir y qué dejaría que se viera”, agregó.

¿Cuándo encontró todos los objetos?

En la entrevista, Miley Cyrus también indicó que encontró los objetos sentimentales cuando estaba “profundamente inmersa en el inventario y la organización” de los archivos de su vida, mientras “creaba un estante de legado, que incluye un par de looks de cada época que me gustaría que se recordaran”.

“Todo lo que hago en mi vida es un poco intenso, pero tiene que ser holístico. Y por eso mis eras no son un disfraz, son como una metamorfosis o una verdadera evolución para mí personalmente”, llegó a subrayar también.

¿Cuándo se casaron Miley Cyrus y Liam Hemsworth?

Cabe mencionar que Miley Cyrus y Liam Hemsworth se conocieron en 2009 en el set de ‘The Last Song’. Poco después de terminar el rodaje de esa película, ambos confirmaron su romance. Luego, en 2012, se comprometieron. Tras idas y venidas, en donde se incluye una reconciliación en 2016, se casaron en diciembre de 2018.

Miley Cyrus y Liam Hemsworth en el desfile Primavera-Verano 2020 de Saint Laurent Men en Malibú, California, el 6 de junio de 2019. (Foto: Valerie MACON / AFP) / VALERIE MACON

Pero el matrimonio no duró mucho, ya que en 2019 se separaron y el divorcio se concretó en enero de 2020. Actualmente, la actriz y cantante mantiene una relación sentimental con Maxx Morando (desde 2021).

Miley Cyrus y Maxx Morando en la 97° edición de los Premios Oscar en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025. (Foto: Valerie MACON / AFP) / VALERIE MACON

