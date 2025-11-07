Recientemente, se hizo viral una supuesta denuncia que presentó Millie Bobby Brown en contra de David Harbour por “acoso e intimidación” . Esto causó sorpresa, pues ambos forman parte del elenco de ‘Stranger Things’ y comparten escenas juntos. Sin embargo, estos rumores quedaron desmentidos ante el emotivo abrazo que se brindaron en la alfombra de la premiere de la exitosa serie y los recientes elogios realizados por la actriz de 21 años hacia su colega.

Te comentaré que, el pasado 6 de noviembre, los distintos actores que protagonizan esta producción de Netflix se reunieron en Los Ángeles para celebrar la quinta y última temporada. Fue así que Millie no desaprovechó la oportunidad para aclarar dicha situación.

“Obviamente tengo un vínculo muy especial con David (Harbour) porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos”, fueron las palabras de la popular ‘Once’ a Entertainment Tonight.

Millie Bobby Brown expresó palabras de gratitud hacia David Harbour por compartir escenas durante el rodaje de la exitosa serie de Netflix. (Crédito: Jordan Strauss /Invision /AP)

Millie Bobby Brown también expresó que, en esta última entrega de la serie, se apreciará una mejor conexión y dinámica en los personajes que interpretan. Además, mantendrá esos buenos recuerdos durante el rodaje con Harbour. “Ha sido muy especial tenerlo a mi lado en este camino”, puntualizó.

“La adoro”

La celebridad de 21 años no fue la única que quiso expresar su cariño, también David Harbour hizo lo propio; indicando que siente “adoración” por su hija adoptiva en la serie.

Es más, también siente emoción por el crecimiento de cada actor que forma parte del elenco. “Me enorgullece verlos crecer y convertirse en grandes artistas. Dudo que sea la última vez que nos veamos en este mundo o que trabajemos juntos”, expresó el actor de 50 años.

Millie y David se mostraron cercanos y sonrientes durante la premiere de 'Stranger Things 5'. (Crédito: Jordan Strauss / Invision / AP) / Jordan Strauss

El popular ‘Jim Hooper’ en esta serie considera que su interpretación marcó un antes y después en su carrera actoral. “En cuanto a oportunidades para contar historias y crear arte, creo que me ha dado más que cualquier otro, sin duda”, concluyó.

La polémica entre Millie Bobby Brown y David Harbour surgió ante la publicación realizada por Daily Mail, quien precisó que la actriz presentó “una extensa queja formal” antes del inicio de la filmación de la quinta y última temporada del programa, detallando comportamientos “inapropiados” por parte de su colega.