A pesar del rotundo éxito del estreno de la primera parte de la última temporada de Stranger Things , es inevitable que no se recuerde la polémica que involucra a Millie Bobby Brown y David Harbour . Aunque la actriz puso fin a los rumores de una supuesta denuncia en contra de su colega por razones de acoso, la popular ‘Eleven’ se da el tiempo necesario para reafirmar su fuerte vínculo con él.

Durante la entrevista que concedió a Deadline, la celebridad de 21 años nuevamente enfatizó que toda esta polémica se trata de un malentendido, ya que manifestó sentirse cómoda durante las escenas que compartió con el actor, quien interpreta a Jim Hopper, por una década.

“Claro que me sentí segura. O sea, llevamos 10 años trabajando juntos. Me siento segura con todos los del set, ya sabes, llevamos tiempo haciéndolo”, fueron las palabras de Bobby Brown.

Millie Bobby Brown interpreta a 'Eleven' en la exitosa serie Stranger Things. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

La actriz británica consideró que ese estrecho vínculo se debe a los roles de padre e hija que ambos interpretan en esta exitosa serie de Netflix. “David y yo tenemos una relación fantástica. Trabajamos muy cerca en las escenas y en la preparación de las mismas”.

Millie confesó que sintió mucha emoción por el trabajo realizado junto a David Harbour durante las grabaciones de la quinta y última temporada, ya que la trama permite que se desarrolle completamente el cariño y la química que existe entre ambos.

Millie Bobby Brown y David Harbour en al estreno mundial de la quinta temporada de ‘Stranger Things’ de Netflix, en el teatro chino TCL de Los Ángeles, el 6 de noviembre de 2025. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

La supuesta denuncia de Millie Bobby Brown a David Harbour que generó polémica

El pasado 1 de noviembre, el medio Daily Mail informó que la intérprete de ‘Eleven’ había presentado una “extensa queja formal” antes de que se inicien las grabaciones de la última temporada de Stranger Things. En este documento, Bobby Brown expresó que David Harbour mantuvo “múltiples episodios de comportamiento inapropiado” hacia su persona.

Una fuente cercana al medio menciona que la actriz británica denunció a Harbour por acoso y maltrato; sin embargo, quedó descartado una conducta sexual inapropiada. Esto derivó a que se le realice una investigación interna al actor de 50 años.

Millie y David se mostraron cercanos y sonrientes durante la premiere de 'Stranger Things 5'. (Crédito: Jordan Strauss / Invision / AP) / Jordan Strauss

Si bien esto generó una fuerte polémica en la industria cinematográfica, Millie Bobby Brown puso fin a los rumores durante la premiere de la serie celebrada en Los Ángeles el 6 de noviembre. Ambos se mostraron juntos, se brindaron un emotivo abrazo y la actriz no desaprovechó la oportunidad para aclarar la situación.

“Obviamente tengo un vínculo muy especial con David (Harbour) porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos. (...) Ha sido muy especial tenerlo a mi lado en este camino”, dijo.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!