Millie Bobby Brown no solo ganó fama mundial por interpretar a ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’, sino que también tuvo la oportunidad de conocer a grandes personas. Una de ellas es Noah Schnapp, su mejor amigo. Te comento todo esto porque hace poco la actriz reveló el papel especial que desempeña su colega en la vida de su hija con Jake Bongiovi.

La vez que anunció que se convirtió en madre

Primero que nada es importante que tengas en cuenta que, el 21 de agosto de este año, la actriz de 21 años y su esposo anunciaron en Instagram que habían dado la bienvenida a su primer bebé mediante la adopción. “Estamos muy emocionados de comenzar este hermoso nuevo capítulo de la paternidad en paz y privacidad”, aseguraron en una publicación compartida (sus cuentas oficiales son @milliebobbybrown y @jakebongiovi).

Jake Bongiovi y Millie Bobby Brown anunciaron su compromiso en abril de 2023 y se casaron en mayo de 2024. (Foto: LISA O'CONNOR / AFP) / LISA O'CONNOR

Desde entonces, ambos han evitado dar más detalles sobre su pequeña (como su nombre). Es por esa razón que Millie Bobby Brown sorprendió bastante en el estreno de la última temporada de ‘Stranger Things’ en Los Ángeles. Y es que ahí conversó con Entertainment Tonight y reveló que Noah Schnapp es el padrino de su hija.

Noah Schnapp y Millie Bobby Brown en el estreno de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ de Netflix en la ciudad de New York el 14 de mayo de 2022. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Sadie es muy, muy maternal, pero Noah es su padrino”, fue lo que expresó sobre Sadie Sink (su otra compañera de reparto) y Schnapp. “Todos se vuelven las versiones más tiernas y adorables de sí mismos y les sale su voz de bebé cuando están cerca de ella”, agregó.

“Me resulta increíble verla crecer”

Cabe mencionar que Noah Schnapp también llegó a dialogar con el medio. En ese entonces, dejó en claro lo mencionado que está de ver a su mejor amiga en su etapa como madre. “Ay, sinceramente, es la mayor alegría. Me resulta increíble verla crecer, desde aquella niña inocente, llena de vida y un poco alocada, hasta convertirse en madre y casada. Estoy tan orgulloso de ella”, aseguró.

Todas las temporadas de Stranger Things

Temporada 1: Lanzada el 15 de julio de 2016.

Temporada 2: Lanzada en octubre de 2017.

Temporada 3: Lanzada en julio de 2019.

Temporada 4: Lanzada en dos partes en mayo y julio de 2022.

Temporada 5: La última. Se estrenará en Netflix el 26 de noviembre de 2025

