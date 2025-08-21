¡Millie Bobby Brown es mamá! La estrella de Stranger Things, de 21 años, y su esposo Jake Bongiovi, de 23, anunciaron que dieron la bienvenida a su primera hija a través de la adopción. La noticia se dio a conocer este jueves 21 de agosto en una publicación realizada en Instagram.

“Este verano le dimos la bienvenida a nuestra dulce niña a través de la adopción. Estamos más que emocionados de comenzar este hermoso capítulo de la paternidad con paz y privacidad”, escribió la pareja en la descripción. “Y entonces fuimos tres”.

La historia de amor entre Millie y Jake comenzó en junio de 2021, cuando Bongiovi compartió una selfie con la actriz y despertaron rumores de romance.

Ella contó en una entrevista con Wired en 2022 que primero “fueron amigos por un tiempo” antes de empezar a salir. Finalmente, la pareja se casó en secreto en mayo de 2024.

La pareja reveló la noticia con una publicación en Instagram. (Foto: @milliebobbybrown / Instagram)

En octubre, compartieron en Instagram imágenes de la celebración que realizaron en Villa Cetinale, Italia, rodeados de familiares y amigos.

“Por siempre y para siempre, tu esposa”, escribió Brown junto a un carrusel de fotos que mostraban su boda y los dos vestidos de novia que lució. Por su parte, Jake también publicó sus propias fotos del gran día con la frase: “Por siempre y para siempre, tu esposo”.

En las imágenes se les ve intercambiando votos bajo un arco de flores blancas, caminando entre altos árboles y en otra, Jake posa junto a su padre, Jon Bon Jovi.

En marzo, Millie habló sobre su deseo de formar una familia durante una entrevista en el podcast Smartless.

La pareja comenzó su relación en 2021, se casó en secreto en mayo de 2024 y más tarde celebró su boda en Italia con familiares y amigos. (Foto: Robyn Beck / AFP)

“Mi mamá tuvo su primer hijo a los 21 y mi papá a los 19. Y esto ha sido algo mío desde antes de conocer a Jake”, confesó. “Desde que era un bebé le decía a mi mamá, con muñecas y todo, que quería ser mamá como ella lo fue conmigo. Y mi abuela también fue una gran parte de mi vida. Jake sabe lo importante que es para mí, aunque también quiero enfocarme en crecer como actriz y productora. Pero para mí es fundamental formar una familia”.

Brown explicó que ambos desean tener varios hijos porque vienen de familias numerosas. “Yo soy una de cuatro y él también. Así que definitivamente está en nuestros planes. Para mí, tener un hijo propio no es diferente a adoptar”, dijo.

Además, reveló que siempre soñó con un hogar grande: “De verdad quiero una familia grande”.

Más adelante, la actriz compartió un detalle curioso en el podcast Call Her Daddy: planea raparse la cabeza cuando sea mamá.

En entrevistas, la actriz expresó que siempre quiso ser madre, planea tener una familia numerosa y considera la adopción tan valiosa como tener hijos biológicos. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

“Siempre le digo a Jake que para mi primer bebé quiero afeitarme el cabello. Fue una experiencia liberadora cuando lo hice antes y lo recomendaría a cualquier chica”, contó.

Cuando le preguntaron si realmente lo haría, respondió: “Tal vez justo antes de dar a luz. El cabello siempre es un lío, y yo solo quiero enfocarme en cuidar a mi bebé. ¿Para qué lidiar con eso?”.

Para Millie, afeitarse la cabeza representa libertad: “Ya lo experimenté de niña, pero quiero vivirlo como mujer”.

Lo que debes saber sobre Millie Bobby Brown

Millie Bobby Brown es una actriz y productora británica nacida el 19 de febrero de 2004 en Marbella, Málaga, España. Comenzó su carrera como actriz a una edad temprana, apareciendo en series de televisión como “Once Upon a Time in Wonderland” y “Intruders”; sin embargo, saltó a la fama mundial por su papel de “Eleven” en la serie de Netflix, “Stranger Things”.

Además de su trabajo en “Stranger Things”, Brown ha participado en varias películas, incluyendo “Godzilla: King of the Monsters” y “Enola Holmes”, donde también fue productora. También incursionó en el mundo de la moda y la belleza, colaborando con marcas reconocidas.

La actriz ha recibido numerosos premios y nominaciones por su trabajo, incluyendo dos nominaciones al Premio Primetime Emmy por su actuación en “Stranger Things”. Aparte de su carrera en la actuación, Brown también es conocida por su activismo y participación en causas benéficas. En 2018, fue nombrada Embajadora de Buena Voluntad de UNICEF, convirtiéndose en la persona más joven en ocupar este cargo.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí