Para Millie Bobby Brown , ‘Stranger Things’ será esa experiencia que, definitivamente, marcó en su trayectoria como actriz. A poco de estrenarse la quinta y última temporada de esta famosa serie de Netflix, la celebridad de 21 años solo tuvo palabras de agradecimiento para sus colegas y el equipo de producción.

Sus declaraciones se dieron durante su presencia en la premiere de esta producción cinematográfica en Los Ángeles. La popular ‘Once’ explicó a la revista People que, durante su convivencia con el elenco en las distintas temporadas de esta serie, ha obtenido vivencias que han sumado a su vida en general.

“Me ha enseñado muchas lecciones sobre cómo ser una profesional, sobre cómo ser actriz, sobre cómo ser una amiga”, declaró Millie.

Después de 9 años, Millie Bobby Brown finaliza la interpretación de su personaje 'Once'. (Foto: Netflix)

Entre ellas, afirmó haber construido una “increíble” familia desde que se comenzó a rodar las grabaciones de este programa, estrenándose por primera vez en el 2016. “Me ha dado a las personas más maravillosas de mi vida a las que puedo llamar cuando más las necesito”, añadió.

Si bien se trata de la última temporada de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown consideró que se siente “muy honrada y afortunada” de pertenecer a la lista de actores que protagonizaron esta serie. Es más, lo consideró como “una oportunidad única” en su vida.

Millie Bobby Brown y parte del elenco estuvo presente en el premiere de la quinta y última temporada de 'Stranger Things'. (Crédito: @milliebobbybrown / Instagram)

Brindó elogios a David Harbour

Hace días, Daily Mail informó que Millie había presentado una “denuncia por acoso e intimidación” contra David Harbour, actor que protagoniza a ‘Jim Hooper’ en la famosa serie. Esto causó una fuerte polémica, pues ambos suelen compartir escenas con frecuencia en el programa, donde interpretan una relación de hija-padrastro. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos. Es más, durante la premiere en Los Ángeles, ambos se mostraron muy cercanos y la propia actriz de 21 años expresó palabras de gratitud hacia su colega .

“Obviamente tengo un vínculo muy especial con David (Harbour) porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos. (...) Ha sido muy especial tenerlo a mi lado en este camino”, dijo.

Durante el premiere de la última temporada de Stranger Things, Millie y David se mostraron cercanos, poniendo fin a los rumores de una mala relación. (Crédito: @milliebobbybrown / Instagram)