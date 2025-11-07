Para Millie Bobby Brown, ‘Stranger Things’ será esa experiencia que, definitivamente, marcó en su trayectoria como actriz. A poco de estrenarse la quinta y última temporada de esta famosa serie de Netflix, la celebridad de 21 años solo tuvo palabras de agradecimiento para sus colegas y el equipo de producción.
Sus declaraciones se dieron durante su presencia en la premiere de esta producción cinematográfica en Los Ángeles. La popular ‘Once’ explicó a la revista People que, durante su convivencia con el elenco en las distintas temporadas de esta serie, ha obtenido vivencias que han sumado a su vida en general.
“Me ha enseñado muchas lecciones sobre cómo ser una profesional, sobre cómo ser actriz, sobre cómo ser una amiga”, declaró Millie.
Entre ellas, afirmó haber construido una “increíble” familia desde que se comenzó a rodar las grabaciones de este programa, estrenándose por primera vez en el 2016. “Me ha dado a las personas más maravillosas de mi vida a las que puedo llamar cuando más las necesito”, añadió.
Si bien se trata de la última temporada de ‘Stranger Things’, Millie Bobby Brown consideró que se siente “muy honrada y afortunada” de pertenecer a la lista de actores que protagonizaron esta serie. Es más, lo consideró como “una oportunidad única” en su vida.
Brindó elogios a David Harbour
Hace días, Daily Mail informó que Millie había presentado una “denuncia por acoso e intimidación” contra David Harbour, actor que protagoniza a ‘Jim Hooper’ en la famosa serie. Esto causó una fuerte polémica, pues ambos suelen compartir escenas con frecuencia en el programa, donde interpretan una relación de hija-padrastro. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos. Es más, durante la premiere en Los Ángeles, ambos se mostraron muy cercanos y la propia actriz de 21 años expresó palabras de gratitud hacia su colega.
“Obviamente tengo un vínculo muy especial con David (Harbour) porque tenemos una relación de padre e hija, y hacemos todas las escenas juntos. (...) Ha sido muy especial tenerlo a mi lado en este camino”, dijo.
