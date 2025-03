Muchas personas empezaron a saber de Millie Bobby Brown por su papel de ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’. Por lo tanto, la primera imagen que tuvieron de la actriz es de ella siendo niña con la cabeza rapada. Te menciono esto porque recientemente la artista ha declarado que sabe cuándo volverá a tener dicho look. Y es que considera que decirle ‘adiós’ al cabello largo por un tiempo “es una experiencia muy liberadora”.

Con apenas 21 años, Millie Bobby Brown no deja de generar titulares en distintos medios de comunicación internacionales. Cada declaración que brinda da la vuelta al mundo rápidamente y justamente en un episodio del podcast ‘Call Her Daddy’ habló con el presentador Alex Cooper sobre algo que llamó fuertemente la atención: el look que tuvo cuando empezó la exitosa serie de Netflix.

Según contó, le encantó la experiencia y planea repetirla, pero ya no por un papel en el mundo de la actuación. “Siempre le digo a Jake (su esposo) que, para mi primer bebé, quiero raparme el pelo. No sé. Simplemente me pareció muy liberador. Se lo recomendaría a cualquiera, a cualquier chica”, señaló.

Millie Bobby Brown en compañía de su esposo Jake Bongiovi, con quien se casó en mayo de 2024. (Foto: Lisa O’Connor / AFP)

“Creo que lidiar con el cabello es un suplicio”

Sobre cuándo exactamente lo haría, Millie Bobby Brown indicó: “Quizás justo antes de dar a luz. Porque creo que lidiar con el cabello es un suplicio”. Además, manifestó que, para ese entonces, solo quiere que su preocupación sea “nutrir” a su bebé.

Millie Bobby Brown interpretando a ‘Eleven’ en ‘Stranger Things’ siendo una niña. (Foto: Stranger Things / YouTube)

“¿Por qué ocuparme de mi cabello? Creo que es una experiencia muy liberadora, como lo es ser mujer, y sentí que tuve esa experiencia siendo niña, pero me gustaría tenerla como mujer”, expresó después la actriz. A continuación, podrás apreciar la conversación completa que tuvo en el podcast ‘Call Her Daddy’.