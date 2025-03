La separación de Mireddys González y Daddy Yankee no solo ha sido mediática, sino también complicada. Ahora, la exesposa del reguetonero lo acusa de utilizar el pleito judicial como una estrategia para “desviar la atención”, en medio de una disputa por el manejo de sus corporaciones. Según sus abogados, el artista no ha entregado los informes mensuales de El Cartel Records Inc. y Los Cangris Inc., incumpliendo acuerdos. Aquí te cuento los detalles.

El conflicto legal tomó un nuevo giro con la presentación de tres mociones ante el juez Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, lo que evidencia la creciente tensión entre ambas partes. En una de ellas, Mireddys González señaló que Daddy Yankee estaría utilizando tácticas para “desviar la atención”, evitando así responder por el incumplimiento de la sentencia impuesta.

Sus abogados insisten en que el cantante no ha entregado los informes requeridos, lo que podría traerle consecuencias legales más serias.

Daddy Yankee enfrenta señalamientos en la batalla legal con su exesposa, quien lo acusa de no cumplir con la entrega de informes corporativos. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

Así, reiteró que Ramón Luis Ayala Rodríguez, nombre real del artista, sigue sin presentar los informes mensuales de las corporaciones, lo que representa un incumplimiento absoluto de la sentencia emitida el 26 de diciembre de 2024.

Según informó El Nuevo Día, la moción presentada señala que “es imperativo resaltar que el demandado ha incumplido total y absolutamente con los términos de la sentencia del 26 de diciembre de 2024. No ha entregado los informes ordenados y sigue presentando excusas infundadas para justificar su inacción”.

Mireddys González exige que Daddy Yankee entregue los informes pendientes sobre sus corporaciones. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP

Además, los abogados respondieron a las declaraciones de la defensa de Daddy Yankee, quienes calificaron como “infortunada y temeraria” una moción previa en la que solicitaban la intervención del tribunal.

“Lamentamos que la parte demandante, una vez más, intente basar sus argumentos en cuestionamientos al carácter y la honestidad profesional”, respondieron Alonso Santiago y Colón Miró. Los abogados también manifestaron su disposición a asistir a una audiencia para presentar sus argumentos ante el tribunal.