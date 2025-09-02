El capitán Alatriste regresa para los lectores de la mejor novela de aventuras: el próximo 3 de septiembre Alfaguara publica “Misión en París”, la octava entrega de la serie de Arturo Pérez-Reverte que marcó la forma de leer y entender el Siglo de Oro.

Este lanzamiento, que coincide con el 30º aniversario de la saga, no solo retoma la voz del espadachín español más icónico —presente en escuelas, cómics, cine, televisión y hasta en una ruta cultural en Madrid—, sino que vuelve a convocar a los millones de seguidores de Alatriste a sumergirse en la política, el peligro y la pasión de la Europa del siglo XVII. Si eres amante de la acción y de la historia, esta es una novela que no querrás perderte.

“Misión en París” aparece catorce años después de “El puente de los asesinos”. Esta vez, reunirá a Diego Alatriste, Francisco de Quevedo, Sebastián Copons e Íñigo Balboa en el París sitiado por Richelieu, entre duelos, conspiraciones y misiones secretas capaces de cambiar el destino de las naciones. Pérez-Reverte, con la brillantez narrativa que lo caracteriza, rinde homenaje a la literatura de Dumas y al género de aventuras, pero ofreciendo una visión humanizada y llena de emoción sobre el honor, la lealtad y la supervivencia.

Cada vez que presento nueva novela cuelgo el sombrero frente a la Real Academia Española. pic.twitter.com/cyLtrYLjrQ — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) September 1, 2025

¿DE QUÉ TRATA LAS AVENTURAS DEL CAPITÁN ALATRISTE 8?

En “Misión en París”, Íñigo Balboa, convertido en correo real, espera el reencuentro con Alatriste, Quevedo y Copons para llevar unos despachos urgentes al conde de Guadalmedina. Francia vive el asedio de La Rochela y, por mediación de Quevedo, el grupo se ve envuelto en una peligrosa misión secreta ideada por el conde-duque de Olivares. Riquezas, traiciones, política internacional y un homenaje directo a la literatura de Dumas atraviesan esta novela, donde la frontera entre realidad y ficción se diluye y los protagonistas se juegan el todo por el todo en un París repleto de espadas y confabulaciones. Es, además, una reflexión sobre el honor y la identidad en la España del Siglo de Oro, narrada con el pulso vibrante y evocador de Pérez-Reverte.

Ficha del libro Misión en París

Título: Misión en París

Misión en París Serie: Las aventuras del capitán Alatriste (Volumen 8)

Las aventuras del capitán Alatriste (Volumen 8) Autor: Arturo Pérez-Reverte

Arturo Pérez-Reverte Editorial: Alfaguara

Alfaguara Fecha de publicación: 3 de septiembre de 2025

3 de septiembre de 2025 Páginas: 360

360 Precio: 21,90 €

21,90 € Ilustraciones: Joan Mundet

Joan Mundet ISBN: 9788420479446

Misión en París sale a la venta el 3 de septiembre de 2025 l (Foto: Arturo Pérez-Reverte/ Facebook)

