El domingo 20 de julio se vivió un momento de esos que nadie quiere presenciar en un reality show en vivo. Durante una de las pruebas más exigentes de “Miss Universe Latina, el reality”, la concursante Laura Pérez, representante de Cuba y residente de West Palm Beach, Florida, sufrió una aparatosa caída desde varios pies de altura que alarmó a los jueces, al público y a sus compañeras. El accidente ocurrió en pleno set, dejando en suspenso su participación a pocas horas del cierre del certamen.

Hasta el lunes, día de la final, nada estaba claro. Ni los fans sabían con certeza si podría volver a pararse en el escenario, ni la producción de Telemundo daba mayores detalles. Pero lo que sí fue evidente anoche es que Laura volvió al escenario, caminando con esfuerzo, pero con la misma garra que la ha caracterizado durante toda la competencia. Y eso, sinceramente, fue tan impactante como inspirador.

¿QUÉ FUE LO QUE LE PASÓ EXACTAMENTE A LAURA PÉREZ?

Según se ha confirmado de manera oficial, Laura Pérez sufrió un esguince en el tobillo como consecuencia de la caída. El accidente ocurrió cuando participaba en una de las dinámicas físicas del programa, y su pie no logró estabilizarse, lo que causó que se torciera violentamente antes de estrellarse contra el escenario. De inmediato, fue atendida por el equipo médico en el set, y más tarde fue trasladada a un centro de salud para una evaluación más profunda.

En palabras de la propia Jacky Bracamontes, conductora del programa, el diagnóstico fue claro: “El diagnóstico de Laura es un esguince en el tobillo, pero ella dijo que hoy no se podía perder esta gran final de Miss Universe Latina”. Y, efectivamente, la joven desfiló y se presentó ante el público, aunque no pudo participar en el número de baile final.

EL PARTE MÉDICO OFICIAL Y LA DECISIÓN DE SEGUIR ADELANTE

Aunque las cámaras no mostraron todo lo que sucedió tras bambalinas, lo cierto es que el equipo médico del programa le dio luz verde para estar presente, siempre y cuando no forzara su tobillo. Fue una decisión que, por supuesto, no se tomó a la ligera. Según fuentes cercanas a la producción, Laura recibió atención constante antes y después de la gala, y continuará bajo seguimiento con un plan de fisioterapia especializada en las próximas semanas.

Ella misma lo confirmó en redes sociales tras terminar la gala: “Gracias a todas las personas que oraron por mí, los que votaron cada día. Estaré haciendo fisioterapia unos días más hasta que me den de alta. Pero pronto estaré con ustedes”, escribió en su cuenta oficial de Instagram.

¿GANÓ LA COMPETENCIA?

Aunque no logró quedarse con la corona, Laura Pérez obtuvo un muy merecido tercer lugar, algo que, considerando su accidente, fue una victoria en sí misma. El público aplaudió de pie su determinación, y en redes sociales no faltaron los mensajes de apoyo hacia su valentía, disciplina y actitud positiva. La que ganó la competencia fue Yamilex.

Muchos incluso comentaron que, más allá del resultado, Laura dejó una huella importante como símbolo de la mujer latina: fuerte, resiliente y apasionada. Porque, como dijo Jacky Bracamontes durante la transmisión en vivo: “Así es la mujer latina: fuerte, valiente, entregada, comprometida”.

La participante Laura Pérez sufrió un esguince de tobillo luego de una aparatosa caída durante la transmisión del reality de Telemundo (Foto: Laura Pérez / Instagram)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.