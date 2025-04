Si hay una persona que ha vivido muchísimos momentos inolvidables en su carrera como cantante, sin duda, es Adam Levine. Precisamente, hace poco el artista se animó a contar uno. Exactamente tiene que ver con la vez en que Paul McCartney le hizo una broma tras haber cantado dos éxitos de The Beatles con Maroon 5. ¿Te interesa conocer todos los detalles al respecto? Esta nota es para ti.

Resulta que Adam Levine y el guitarrista James Valentine asistieron a ‘The Howard Stern Show’ el jueves 10 de abril y ahí hablaron sobre la actuación de Maroon 5 en el especial de CBS de 2014 ‘The Night That Changed America: A Grammy Salute to The Beatles’, donde el grupo estadounidense cantó dos éxitos de la banda británica: ‘Ticket to Ride’ y ‘All My Loving’.

De acuerdo a People, aquel concierto honró el 50° aniversario de las presentaciones de The Beatles en ‘The Ed Sullivan Show’. Además, es necesario precisar que Levine indicó que los productores del espectáculo le contaron que iban a cantar los mencionados temas con Paul McCartney y Ringo Starr en el público.

“Oye, tío. Te dije que he pasado miedo un montón de veces en mi vida, y esa fue sin duda una de ellas. Pensé: ‘¡Madre mía!‘. O sea, lo siento, tío, pero uno puede ser demasiado guay, pero no siempre. Son Ringo Starr y Paul McCartney. Que te jod*n si vas a intentar ser guay con eso”, expresó el líder de Maroon 5 en ‘The Howard Stern Show’.

Lo más curioso fue que, tras el show, él tuvo una conversación con Paul McCartney, uno de sus más grandes ídolos. “Paul me miró de cerca y me dijo: ‘¿Sabes? Lo hicimos mejor’. Y me pareció muy gracioso. Me partí de risa y le dije: ‘No me digas, eres Paul McCartney’”, recordó.

Adam Levine estando frente a frente con Paul McCartney en 2014. (Foto: Kevin Winter / Getty Images)

Pero ahí no acabó su relato, ya que Adam Levine después contó que meses después asistió a una fiesta con su esposa Behati Prinsloo y ella le alertó de que Paul McCartney estaba intentando llamar su atención.

Paul McCartney se disculpó con Adam Levine

“Me dijo: ‘Oye, solo quería decirte si te molestó... He estado pensando en esto. No quería ofenderte ni nada’. Fue algo así como ‘si te insulté, me disculpo’. Y yo le dije: ‘¡Dios mío! Estás bien. Tío, eres el p*** Paul McCartney’”, aseguró. Esa experiencia fue increíble para él.

Adam Levine aseguró que las palabras que le dijo Paul McCartney le hicieron reír bastante. (Foto: Todd Owyoung / NBC via Getty Images)

“Es un ser humano con un corazón palpitante”

“De alguna manera, rompió con la idea de que tus héroes son quienes son. Es un ser humano con un corazón palpitante y un alma realmente hermosa, que incluso tuvo la consideración de considerar que tal vez, por alguna razón, mis sentimientos podrían haber sido heridos, pero, por supuesto, no fue así”, recalcó Adam Levine, que no hace mucho fue invitado a The Tonight Show Starring Jimmy Fallon y ahí reveló algo que muchos esperaban: saldrá un nuevo álbum de Maroon 5 “este verano”. Además, indicó que “habrá una gira más o menos en otoño”.