Detrás del éxito y los desafíos extremos que propone en sus videos, el famoso youtuber MrBeast vive una batalla silenciosa que él mismo describe como “vivir la vida en modo difícil”. El creador de contenido, cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, ha hablado abiertamente sobre la enfermedad de Crohn, una afección crónica que le fue diagnosticada a los 15 años y que cambió por completo su vida.

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¿Qué es la enfermedad de Crohn?

La enfermedad de Crohn es un trastorno inflamatorio crónico en el que el sistema inmunológico ataca por error el propio sistema digestivo. Esto provoca inflamación en el tracto gastrointestinal, dificultando la digestión y generando dolor intenso.

Según el propio youtuber, la sensación puede ser devastadora: “Se siente como si alguien te estuviera apuñalando constantemente en el estómago”, dijo en febrero de 2025 al canal The Diary Of A CEO.

La enfermedad de Crohn ha obligado a MrBeast a enfrentar dolores intensos y constantes. | Foto por NOAM GALAI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La enfermedad de Crohn cambió la adolescencia de MrBeast

Antes de enfermar, su vida giraba entre YouTube y el béisbol. Sin embargo, todo cambió en la adolescencia. A los 15 años, comenzó a experimentar síntomas severos:

Iba al baño hasta 10 veces al día

hasta 10 veces al día No lograba digerir los alimentos

los alimentos Perdió peso drásticamente (de 190 a 139 libras)

drásticamente (de 190 a 139 libras) Perdió gran parte de su masa muscular

Lo que estaba ocurriendo en su cuerpo era claro: su sistema inmune estaba atacando su propio intestino.

“Vivo mi vida en modo difícil”

Hoy, con 27 años, el creador asegura que su condición sigue afectando su día a día. Para controlar la enfermedad, ha tenido que recurrir a medicamentos fuertes, que reducen la actividad del sistema inmunológico.

El problema es que esto lo hace más vulnerable a otras enfermedades. Él mismo ha contado que ha tenido gripe con frecuencia, se contagió de COVID-19 varias veces y ha sufrido herpes zóster y erupciones en la piel.

“Si te levantas con energía, ya estás varios pasos adelante de mí”, confesó.

Síntomas de la enfermedad de Crohn

Según Mayo Clinic, esta enfermedad suele aparecer en brotes que pueden durar días, semanas o incluso meses. Los síntomas varían, pero los más comunes incluyen:

Diarrea.

Fiebre.

Fatiga.

Dolor y calambres abdominales.

Sangre en las heces.

Llagas en la boca.

Disminución del apetito y pérdida de peso.

Dolor o supuración cerca o alrededor del ano debido a la inflamación de un conducto que se produce en la piel, llamado fístula.

También pueden presentarse síntomas fuera del sistema digestivo, como:

Inflamación de la piel, los ojos y las articulaciones.

Inflamación del hígado o de los conductos biliares.

Cálculos renales.

Deficiencia de hierro , también conocida como anemia.

, también conocida como anemia. Retraso en el crecimiento o el desarrollo sexual, en el caso de los niños.

En niños y adolescentes, incluso puede afectar el crecimiento.

MrBeast asegura que la enfermedad de Crohn hace que su vida sea más difícil cada día. | Foto por FAYEZ NURELDINE / AFP

¿Qué cura tiene la enfermedad de Crohn?

Aunque existen tratamientos para controlar la enfermedad, no hay una cura definitiva. En algunos casos, como el de MrBeast, una de las soluciones más radicales puede ser la cirugía para retirar parte del intestino afectado.

A pesar de todo, MrBeast continúa con su carrera, enfrentando retos extremos frente a cámara, incluso cuando su propio cuerpo le pone límites.

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