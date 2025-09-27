La última vez que hice una nota sobre Lady Gaga fue en mayo de este año, cuando rompió un récord durante su concierto gratuito en Río de Janeiro. Ahora nuevamente escribo acerca de ella porque hace poco reveló cuál es su “día favorito del año”. Lo curioso es que tiene que ver con su novio Michael Polansky.

Primero que nada te recalco que la artista no brindó la información en una conferencia de prensa o en una entrevista con un medio de comunicación. Para dar a conocer la fecha tan especial, ella utilizó su cuenta de Instagram (@ladygaga). Sí, hizo una publicación ahí que no pasó desapercibida.

Lady Gaga es una cantante, compositora, productora, bailarina, actriz, activista y diseñadora de moda estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cuándo realizó el mencionado post? El viernes 26 de septiembre. ¿Por qué? Porque justo ese día es el cumpleaños de su novio Michael Polansky y quiso dedicarle un emotivo mensaje, el cual acompañó con tres fotos: la primera es de ambos abrazados mientras se besan y son mirados detenidamente por una cabra. La segunda también es de los dos estando muy cariñosos frente a un ‘food truck’, y la tercera es de un pastel con el ‘Happy Birthday, Michael’ escrito encima.

“Feliz cumpleaños, mi amor. Espero que tu 42 sea tu mejor año. Has hecho tanto en tus 42 años. Estoy muy orgullosa de ti cada día y muy agradecida por este día en que llegaste al mundo. Fue el día más especial”, se lee al inicio de la descripción de la publicación.

“Hasta esta cabra sabe el día feliz que es tu cumpleaños para mí”

“¡Este es mi día favorito del año! Un día fresco y casi lluvioso, una larga caminata, con el telón de fondo de una dulce sonrisa de cumpleaños, muchas risas y un pastel de ángel con salsa de chocolate. Hasta esta cabra sabe el día feliz que es tu cumpleaños para mí. Te amo”, agregó Lady Gaga, demostrando lo especial que es el 26 de septiembre para ella.

La anterior vez que compartió un mensaje para Michael Polansky

Cabe mencionar que este no es el primer mensaje con carga emocional de la cantante en este año. Un día después de haber aceptado el premio de Artista del Año 2025 de los MTV Video Music Awards (o sea, el 8 de septiembre), ella expresó el gran amor que siente por Michael Polansky, con quien se comprometió en abril de 2024. En esa ocasión también lo hizo con una publicación en Instagram.

Lady Gaga y Michael Polansky en la alfombra roja de la película ‘Joker: Folie a deux’ presentada en competición durante el 81° Festival Internacional de Cine de Venecia en el Lido de Venecia, el 4 de septiembre de 2024. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP) / ALBERTO PIZZOLI

“Soñar este álbum, trazar el plan, construir cada visión contigo, hablar sin parar sobre lo que crearíamos y haríamos por ‘Monsters’, ha sido una experiencia que jamás imaginé. Me encanta cuánto amas a mis fans y deseas que sean felices. Me llena de felicidad saber cuánto los amas porque podemos amarlos juntos todos los días. Te preocupas tanto como yo por que la gente se sienta reconocida en el mundo. Te estaré eternamente agradecida por lo mucho que me amas y luchas por mí. Trabajas muchísimo conmigo de sol a sol, viviendo la música, las actuaciones y los planes con tu sangre, sudor y lágrimas, para llevarlo a cabo a cada paso. Este año soy la chica más afortunada del mundo. Te amo infinitamente. Tener tu colaboración creativa en nuestro arte, negocio y amor es un amor que nunca había conocido. Sé que eres un hombre de muchos talentos, un verdadero hombre del Renacimiento; tu mente y tu buen corazón son lo que te hace brillar. He visto que no hay nada que no puedas hacer. Eres MI artista del año. Y el amor de mi vida. Gracias por hacer realidad todos nuestros sueños de ‘MAYHEM’. Te amo”, escribió en ese entonces, adjuntando dos fotos con su novio: una abrazados y en blanco y negro, y otra donde ella aparece mirándolo muy enamorada.

