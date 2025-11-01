Si eres fan de Billie Eilish, definitivamente has escuchado ‘Birds of a Feather’, que, para muchos, es una de sus mejores canciones. Lo curioso aquí es que ese tema, que forma parte del tercer álbum de la artista (‘Hit Me Hard and Soft’ de 2024), por poco y no aparece en dicha producción musical. Eso mismo lo ha revelado recientemente la cantante. ¿Por qué estuvo cerca de pasar eso? Descúbrelo aquí.

Para empezar, la canción en cuestión fue trabajada tanto por Billie como por su hermano Finneas durante 11 meses. Sí, bastante tiempo y, a pesar de eso, la idea de no incluirla en el álbum pasó por la cabeza de la artista de 23 años.

¿Por qué no le convencía el tema?

“Muchas veces pensé: ‘Deberíamos cortar esto’”, recalcó Billie Eilish en una entrevista para la portada de la revista WSJ. “Incluso cuando les puse el álbum completo a la discográfica, pensé: ‘Chicos, este (tema) es un poco tonto’”, agregó la estrella. Y es que ella es conocida principalmente por su música melancólica, y ‘Birds of a Feather’ se aleja de ese estilo. Para ser más exactos, es una canción alegre con una letra que habla de amar a alguien hasta “el día de mi muerte”.

Billie Eilish es una cantante, compositora y productora musical estadounidense. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

“Es muy gracioso recordar todas las críticas que decían: ‘Las canciones son demasiado tristes’. Mucha gente y compañías querían que hiciéramos canciones más alegres”, aseveró más adelante la cantante, que, durante la creación del tema, añadió deliberadamente ‘algo oscuro’ para evitar que sea muy alegre.

Billie Eilish nació el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, Estados Unidos. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

El éxito de ‘Birds of a Feather’

“Escribimos sobre la idea de que vas a morir pronto, y hagamos que dure”, recalcó. ¿Cómo resultó? Pues la canción finalmente alcanzó el puesto número 2 en la lista Billboard Hot 100 y ha sido certificada cinco veces platino por la RIAA. Además, ese tema le valió a Billie Eilish tres nominaciones a los Premios Grammy: Grabación del Año, Canción del Año y Mejor Interpretación Pop Solista. Definitivamente, qué bueno que no sacó ese éxito de su tercer álbum.

Todas las canciones que están en ‘Hit Me Hard and Soft’

‘Skinny’

‘Lunch’

‘Chihiro’

‘Birds of a Feather’

‘Wildflower’

‘The Greatest’

‘L’Amour De Ma Vie’

‘The Diner’

‘Bittersuite’

‘Blue’

¿Cuántos álbumes de estudio tiene Billie Eilish?

Billie Eilish tiene, en total, 3 álbumes de estudio: ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ (2019), ‘Happier Than Ever’ (2021) y ‘Hit Me Hard and Soft’ (2024).

