El legendario actor Gene Hackman, conocido por su trabajo en películas emblemáticas como The French Connection y Superman, ha fallecido a los 95 años.

El actor y su esposa, la pianista de música clásica Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida en su residencia de Santa Fe Summit (Nuevo México) este miércoles 26 de febrero, según informó el medio Santa Fe New Mexican, citando al sheriff del condado, Adan Mendoza.

Fue Mendoza quien confirmó el fallecimiento de la pareja, que también fue encontrada junto a su perro. El sheriff del condado afirmó que, en un principio, no se encontraron indicios de un acto delictivo en la muerte del matrimonio y su mascota. Sin embargo, no pudo precisar la causa exacta del fallecimiento.

El sheriff del condado de Santa Fe, en Nuevo México, declaró en un comunicado: “Podemos confirmar que Gene Hackman y su esposa fueron hallados sin vida el miércoles por la tarde en su residencia de Sunset Trail”.

Gene Hackman junto a la actriz italiana Monica Bellucci. | Crédito: Pascal GUYOT / AFP

Hasta el momento, las autoridades siguen investigando para determinar qué ocurrió con el ganador de dos premios Óscar y su pareja, con quien compartió 35 años de vida.

“Todo lo que puedo decir es que estamos en medio de una investigación preliminar de la muerte, a la espera de que se apruebe una orden de registro”, dijo el sheriff Adán Mendoza.

Gene Hackman y la actriz estadounidense Marisa Tomei posan con sus respectivos premios Oscar. | Crédito: Scott Flynn / AFP

Hackman obtuvo el Óscar al Mejor Actor por su interpretación de Jimmy “Popeye” Doyle en el thriller de William Friedkin The French Connection (1971) y el de Mejor Actor de Reparto por su papel de Little Bill Daggett en el western de Clint Eastwood Unforgiven (1992).

Además, fue nominado al Óscar por sus actuaciones en Bonnie and Clyde (1967), I Never Sang for My Father (1970) y Mississippi Burning (1988).

Gene Hackman durante el rodaje de la película de suspenso "Target" en 1985. | Crédito:

Las últimas fotos de Gene Hackman y su esposa

En 2024, un paparazzi logró capturar a Gene Hackman y su esposa mientras disfrutaban de una cena en un reconocido restaurante de Santa Fe, un hecho que sorprendió a muchos, ya que la última vez que habían sido fotografiados juntos fue en 2003, durante la gala de los Globos de Oro.

Estas imágenes, publicadas por Page Six, que muestran al legendario actor en su retiro, se han convertido en un valioso testimonio de sus últimos años de vida, reflejando la discreción con la que vivió tras alejarse de Hollywood.

En 2004, Gene Hackman tomó la decisión de retirarse de la actuación siguiendo el consejo de su cardiólogo, quien le advirtió sobre los efectos del estrés en su salud. A lo largo de los años, el desgaste físico y emocional acumulado en su carrera le resultó cada vez más difícil de manejar, por lo que optó por alejarse de los reflectores y llevar una vida tranquila en Santa Fe, lejos del ritmo vertiginoso de Hollywood.

Durante dos décadas, Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, desaparecieron por completo del ojo público, como si la tierra se los hubiera tragado. Desde su última aparición en la alfombra roja de los Globos de Oro en 2003, no se les volvió a ver juntos en eventos ni en la calle.