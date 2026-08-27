Peter Cullen, el reconocido actor de voz que durante décadas dio vida a Optimus Prime, el líder de los Autobots en la franquicia Transformers, murió a los 85 años. Su agente confirmó que el intérprete falleció el miércoles 26 de agosto en su casa de Los Ángeles, rodeado de sus seres queridos. Hasta el momento, no se ha informado la causa de su muerte. La noticia marca el final de la trayectoria de una de las voces más reconocibles de la animación y el cine, cuyo trabajo acompañó a varias generaciones de seguidores de Transformers.

¿Cuál fue la emotiva frase con la que la familia de Peter Cullen lo despidió?

Tras confirmar su fallecimiento, la familia de Peter Cullen aseguró a TMZ que el actor murió en paz, acompañado por sus seres queridos y recordado por sus amigos y millones de seguidores alrededor del mundo. “Su familia les pide que honren su extraordinario legado sirviendo a sus comunidades y guiando a otros con compasión, integridad y lealtad”, indicaron.

El mensaje terminó con una frase que resume los valores que la familia quiso destacar de Cullen: “Be strong enough to be gentle”, que se traduce como “Sé lo suficientemente fuerte como para ser amable”. La frase adquirió un significado especial tras su muerte, debido a la estrecha relación del actor con Optimus Prime, un personaje asociado con el liderazgo, el sacrificio y la protección de los demás.

Peter Cullen convirtió a Optimus Prime en uno de los personajes más emblemáticos de Transformers. | Crédito: Instagram / itspetercullen

¿Por qué Peter Cullen era conocido como la voz de Optimus Prime?

Peter Cullen interpretó por primera vez a Optimus Prime en la serie animada original de Transformers de la década de 1980. Su voz profunda y característica se convirtió en uno de los elementos fundamentales de la identidad del líder de los Autobots y terminó vinculando al actor con el personaje durante más de cuatro décadas.

En 2007, Cullen volvió a interpretar a Optimus Prime para la primera película de acción real dirigida por Michael Bay. Posteriormente retomó el papel en varias de las siguientes entregas de la saga, entre ellas Transformers: Revenge of the Fallen, Dark of the Moon, Age of Extinction y The Last Knight. También participó en otras producciones animadas relacionadas con la franquicia.

Uno de los momentos más recordados de su carrera llegó precisamente en la primera película de Transformers, estrenada en 2007, cuando Cullen puso voz a Optimus Prime durante el discurso final del personaje. Su interpretación ayudó a conectar la versión cinematográfica con los seguidores que habían crecido escuchando su voz en la serie animada.

La voz de Peter Cullen quedó para siempre ligada a Optimus Prime y Transformers. | Crédito: Instagram / itspetercullen

¿Qué otros personajes interpretó Peter Cullen?

Aunque Optimus Prime fue su papel más emblemático, Peter Cullen tuvo una extensa trayectoria como actor de voz. También interpretó a Eeyore, conocido como Igor en algunas versiones en español, dentro del universo de Winnie the Pooh, además de dar voz a Monterey Jack en Chip ‘n Dale: Rescue Rangers.

Cullen también estuvo relacionado con Knight Rider, donde interpretó la voz del villano KARR, papel que retomó décadas después para la nueva versión de la serie. Asimismo, participó en Predator, donde realizó las vocalizaciones del personaje titular en la película de 1987.

Su carrera comenzó mucho antes de que Optimus Prime se convirtiera en uno de los personajes más populares de la cultura pop. Incluso prestó su voz a Mario en la serie animada original de Donkey Kong durante la década de 1980, además de trabajar en numerosas producciones de televisión, cine, animación y publicidad.

La trayectoria de Peter Cullen quedó estrechamente ligada a Optimus Prime. Su interpretación acompañó al personaje desde la serie animada original hasta las películas de acción real y otras producciones posteriores, convirtiéndose en una referencia para distintas generaciones de seguidores.