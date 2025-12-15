Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron hallados sin vida en su vivienda de Brentwood, en Los Ángeles, en un caso que ha generado conmoción en Hollywood.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, ambos presentaban heridas cortantes en el cuello y otras lesiones, aunque las autoridades aún no confirman oficialmente todos los detalles sobre cómo ocurrieron los hechos.

El hallazgo ocurrió la tarde del domingo, cuando su hija Romy encontró los cuerpos y dio aviso inmediato a la policía. Según el medio TMZ, la joven señaló desde un primer momento que un familiar “debería ser un sospechoso” porque es “peligroso”, señalando que el ataque pudo haberse producido tras una fuerte discusión.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que recibió una llamada alrededor de las 3:30 p.m. para brindar asistencia médica en una vivienda. Al llegar, los paramédicos encontraron sin vida a un hombre de 78 años y a una mujer de 68, quienes posteriormente fueron identificados como Rob y Michele Reiner.

La policía investiga el caso y confirmó que familiares están siendo entrevistados. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)

Fuentes cercanas a la familia indicaron al New York Post que el hijo de la pareja, Nick Reiner, de 32 años, está siendo considerado una persona de interés y se encuentra con vida mientras es interrogado.

Hasta el momento, la policía no ha realizado arrestos ni ha confirmado oficialmente responsabilidades.

Durante una conferencia de prensa, el subjefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Alan Hamilton, aseguró que la investigación sigue abierta y que se están entrevistando a los familiares.

“Vamos a intentar hablar con cada miembro de la familia que podamos para llegar a los hechos de esta investigación”, afirmó el funcionario.

Las autoridades mantienen la investigación abierta mientras continúan reuniendo testimonios. (Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP)

Posteriormente, la familia Reiner confirmó la muerte de la pareja a a través de un emotivo comunicado.

“Es con profundo pesar que anunciamos el trágico fallecimiento de Michele y Rob Reiner. Estamos devastados por esta pérdida repentina y pedimos privacidad durante este momento increíblemente difícil”, señaló el mensaje.

Rob Reiner fue uno de los cineastas más influyentes de Hollywood, con una carrera que incluyó clásicos como This Is Spinal Tap, Stand by Me, The Princess Bride, When Harry Met Sally…, Misery y A Few Good Men.

El hecho ha generado conmoción en Hollywood. (Foto: KENA BETANCUR / AFP)

Antes de triunfar como director, alcanzó la fama como actor en la serie All in the Family. Nacido en 1947 en el Bronx, era hijo del legendario comediante Carl Reiner y de la actriz y cantante Estelle Lebost.

Cabe agregar que, en una entrevista concedida a People en 2016, Nick Reiner habló sobre su prolongada lucha contra la adicción a las drogas, que comenzó en su adolescencia y lo llevó a vivir en las calles durante largos periodos.

Esa experiencia inspiró la película semiautobiográfica Being Charlie que él coescribió. “Ahora llevo mucho tiempo en casa y, de alguna manera, me he vuelto a acostumbrar a estar en Los Ángeles y a estar cerca de mi familia”, dijo por aquel entonces.

