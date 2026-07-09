La inesperada muerte a los 75 años de la cantante galesa Bonnie Tyler ha provocado una ola de condolencias y recuerdos en el mundo de la cultura y la política, que subrayan la huella indeleble que dejó en la música popular durante casi medio siglo.
Su familia informó a la prensa desde Portugal, donde la artista recibía tratamiento, que Tyler falleció de forma “inesperada” y pidió privacidad para afrontar la tragedia.
La noticia, difundida en la página oficial de la cantante, rápidamente encendió las redes y los mensajes de figuras como la actriz Catherine Zeta-Jones, lejana prima de la artista, que en Instagram escribió con cariño y dolor: “Mi corazón está roto. Nuestra Reina Bonnie… has sido una parte muy importante de mi vida. Que duermas bien, hermosa dama”.
El primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, evocó en X (Twitter) la profunda tristeza que le produjo la pérdida y subrayó que Gales pierde a “un verdadero icono cuya música brindó alegría a muchísimas personas”, un reconocimiento institucional que refleja la dimensión simbólica de Tyler en su país natal.
Compañeros y contemporáneos del mundo musical también expresaron su pesar: Cliff Richard, con quien compartió la canción “Taking Control”, la recordó como “otra gran amiga que se ha ido demasiado pronto” y destacó su “contagioso entusiasmo por la vida” que alegró a multitudes.
El cantante canadiense Bryan Adams elogió su “voz magnífica” y la versión que hizo de su tema “Straight From The Heart”.
El legado discográfico de Tyler —18 álbumes de estudio y éxitos como “It’s a Heartache” y “Total Eclipse of the Heart”— explica tanto la extensión de las condolencias como la vigencia de su influencia en varias generaciones: canciones que traspasaron fronteras y que convirtieron su potente voz rasgada en sinónimo de épica y vulnerabilidad a la vez.