La inesperada muerte a los 75 años de la cantante galesa Bonnie Tyler ha provocado una ola de condolencias y recuerdos en el mundo de la cultura y la política, que subrayan la huella indeleble que dejó en la música popular durante casi medio siglo.

Su familia informó a la prensa desde Portugal, donde la artista recibía tratamiento, que Tyler falleció de forma “inesperada” y pidió privacidad para afrontar la tragedia.

La noticia, difundida en la página oficial de la cantante, rápidamente encendió las redes y los mensajes de figuras como la actriz Catherine Zeta-Jones, lejana prima de la artista, que en Instagram escribió con cariño y dolor: “Mi corazón está roto. Nuestra Reina Bonnie… has sido una parte muy importante de mi vida. Que duermas bien, hermosa dama”.

El primer ministro de Gales, Rhun ap Iorwerth, evocó en X (Twitter) la profunda tristeza que le produjo la pérdida y subrayó que Gales pierde a “un verdadero icono cuya música brindó alegría a muchísimas personas”, un reconocimiento institucional que refleja la dimensión simbólica de Tyler en su país natal.

"I am deeply saddened to hear of the passing of Bonnie Tyler.



Wales has lost a true icon, whose music brought joy to so many.



I extend my heartfelt condolences to her family, friends and fans across the world."



- Prif Weinidog https://t.co/OvN5Ekalst — Prif Weinidog 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@PrifWeinidog) July 9, 2026

Compañeros y contemporáneos del mundo musical también expresaron su pesar: Cliff Richard, con quien compartió la canción “Taking Control”, la recordó como “otra gran amiga que se ha ido demasiado pronto” y destacó su “contagioso entusiasmo por la vida” que alegró a multitudes.

El cantante canadiense Bryan Adams elogió su “voz magnífica” y la versión que hizo de su tema “Straight From The Heart”.

Dear Bonnie Tyler passed today, she had such a great voice and I’ll always be grateful of her beautiful version of Straight From The Heart. ♥️ Thanks Bonnie. RIP — Bryan Adams (@bryanadams) July 9, 2026

El legado discográfico de Tyler —18 álbumes de estudio y éxitos como “It’s a Heartache” y “Total Eclipse of the Heart”— explica tanto la extensión de las condolencias como la vigencia de su influencia en varias generaciones: canciones que traspasaron fronteras y que convirtieron su potente voz rasgada en sinónimo de épica y vulnerabilidad a la vez.





RECORDANDO A BONNIE TYLER EN IMÁGENES





La cantante británica Bonnie Tyler. París, 5 de abril de 2005. (Foto de Eric Robert/Sygma/Sygma vía Getty Images) / Eric Robert

Bonnie Tyler (nacida en 1951), cantante británica, y Mike Oldfield (nacido en 1953), compositor y músico británico, 23 de octubre de 1987. (Foto de Christian Rose/Roger Viollet vía Getty Images) / Christian Rose

Bonnie Tyler (nacida en 1951), cantante británica, durante un concierto, 10 de octubre de 1984. (Foto de Christian Rose/Roger Viollet vía Getty Images) / Christian Rose

El príncipe Carlos se reúne con Bonnie Tyler en el estreno de 'Final Fantasy' en Cardiff, Gales. (Foto de Tim Graham Picture Library/Getty Images) / Pool/Tim Graham Picture Library

Midem 1979 Cannes: Bonnie Tyler (Foto de Donald Stampfli/RDB/ullstein bild vía Getty Images) / ullstein bild Dtl.