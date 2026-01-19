El diseñador de moda italiano Valentino Garavani posa para fotografías tras la proyección de la película "Valentino: El Último Emperador" en el 56.º Festival de Cine de Taormina, Italia, el 13 de junio de 2010 (EFE/EPA/CLAUDIO ONORATI)
ARCHIVO - El diseñador de moda italiano Valentino Garavani observa durante una conferencia de prensa en los Museos Capitolinos de Roma, el miércoles 13 de junio de 2007, con motivo del 45 aniversario de la fundación de Valentino Maison. (Foto AP/Gregorio Borgia, archivo)
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani posa en una exposición de sus mejores creaciones en el museo Ara Pacis, parte de las celebraciones del 45 aniversario del diseñador de moda el viernes 6 de julio de 2007 en Roma. (Foto AP/Pier Paolo Cito, archivo)
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani, a la izquierda, saluda al público y toma de la mano a la actriz estadounidense Sharon Stone con el vestido de novia al final de la presentación de la colección prêt-à-porter Primavera/Verano 1994 de Valentino presentada en París el 13 de octubre de 1993. (Foto AP/Lionel Cironneau, archivo)
El diseñador de moda italiano Valentino Garavani camina por la pasarela con sus modelos después de un desfile de moda el 20 de octubre de 1991 en París, Francia.(Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo)
Modelos se unen al público para aplaudir mientras flanquean al diseñador de moda italiano Valentino Garavani al final del desfile de su colección primavera-verano en Roma, Italia, el 20 de enero de 1971. (Foto AP/Gianni Foggia, archivo)
Jacqueline Onassis, caminando descalza, y el diseñador de moda italiano Valentino Garavani, a la izquierda, pasean por las calles de la isla de Capri, en el lado sur del Golfo de Nápoles, Italia, el 31 de agosto de 1970, después de desembarcar del yate "Christina" de su marido, el magnate naviero griego Aristóteles Onassis. (Foto AP, archivo)
Modelos y colaboradores aplauden mientras Valentino Garavani saluda a los invitados que lo vitorean después de presentar su colección de Alta Costura Otoño-Invierno 1986-1987 el 25 de julio de 1986 en Roma. (Foto AP/Gianni Foggia, archivo)
La actriz Elizabeth Taylor, a la izquierda, y el diseñador Valentino Garavani posan para fotógrafos en Roma, el 19 de enero de 1990, durante la presentación de la colección Primavera-Verano 1990 del diseñador italiano. (Foto AP/Massimo Sambucetti, archivo)
Modelos desfilan por la pasarela después de la presentación de la colección de Alta Costura Primavera-Verano 2008 del diseñador de moda italiano Valentino, en París, el 23 de enero de 2008. (Foto AP/Jacques Brinon, archivo)
El famoso diseñador italiano Valentino Garavani, es aplaudido por sus modelos, después de presentar su colección de alta costura Primavera-Verano en un hotel de Roma, Italia, el jueves 24 de enero de 1985. (Foto AP/Massimo Sambucetti, archivo)
El actor estadounidense Sylvester Stallone, a la derecha, conoce al diseñador italiano Valentino Garavani, a la izquierda, en la colección de confección el 17 de marzo de 1991 en París, Francia. (Foto AP/Remy de la Mauviniere, archivo)
