El Día del Padre se celebró en Estados Unidos, y en muchos países del mundo, el último domingo 15 de junio, y en esa fecha Jennifer Lopez optó por destacar la “fuerza silenciosa” y el “amor constante” de su progenitor, David Lopez. Su accionar dio la vuelta al mundo rápidamente y en esta nota vamos a profundizar sobre lo que hizo.

Primero que nada te digo que la cantante y actriz utilizó su cuenta de Instagram (@jlo) para hablar sobre las cualidades de uno de los hombres más importantes en su vida. Lo hizo exactamente a través de una publicación en la que adjuntó varias fotos.

Jennifer Lopez siendo una bebé y en compañía de su padre David Lopez. (Foto: @jlo / Instagram)

Sobre las instantáneas debo decir que subió imágenes relativamente actuales con su padre David Lopez. También están las que no son tan recientes y definitivamente aparecen algunas antiguas, pues muestran a la artista cuando era apenas una bebé y durante su infancia.

Jennifer Lopez compartió estas fotografías familiares cuando era niña. (Foto: @jlo / Instagram)

Si bien todas esas fotos llamaron la atención, más impacto generó lo que ella colocó en la descripción de su publicación, ya que ahí dejó en claro lo especial que es su padre. “Feliz Día del Padre, papi. Con el paso de los años y todas las experiencias que he tenido, me doy cuenta de lo excepcional que es tu fuerza silenciosa y tu amor constante”, escribió al inicio.

Jennifer Lopez no dudó en demostrar a todos sus seguidores el gran amor que le tiene a su padre David Lopez. (Foto: @jlo / Instagram)

“Gracias por todo lo que haces por mí y por mis hijos”

“Tu constancia, amabilidad y consideración siempre han sido un ejemplo de cómo me esfuerzo por vivir mi propia vida. Gracias por todo lo que haces por mí y por mis hijos (Emme Muñiz y Maximilian David Anthony). Eres, y siempre has sido, mi héroe”, sentenció la intérprete de ‘On the Floor’.

No hubo un saludo público para Marc Anthony ni para Ben Affleck

Cabe mencionar que Jennifer Lopez no saludó, por lo menos públicamente, al padre de sus hijos, Marc Anthony, ni tampoco a su último ex, Ben Affleck, quien es progenitor de 3 hijos (Violet, Seraphina y Samuel). Todos con Jennifer Garner.

El origen del Día del Padre en Estados Unidos

De acuerdo a Marca, para hablar del origen del Día del Padre en Estados Unidos hay que ir hasta 1910. En aquel año, en Spokane, Washington, una mujer llamada Sonora Smart Dodd organizó el primer Día del Padre, exactamente el 19 de junio. Todo en honor a su progenitor, un veterano de la Guerra Civil. Años más tarde (1972), Richard Nixon firmó oficialmente la ley que estableció que en EE.UU. se celebra el Día del Padre cada tercer domingo de junio.

