Christian Nodal, el último fin de semana, estuvo en el Estado de México porque tenía presentaciones en el Palenque de la Feria de Texcoco. Para ser más exactos, ofreció dos conciertos ahí (el viernes 4 y sábado 5 de abril) y en ambos contó con la compañía de su esposa, Ángela Aguilar, que formó parte del público presente que acudió al recinto para disfrutar de la música del nacido y criado en Sonora. El tema aquí es que el artista, durante los dos shows, llegó a bajarse del escenario para ir directamente hacia su pareja, cantar con ella y ‘robarle’ un beso.

De acuerdo a El Universal, Nodal, antes del accionar que hago mención al final del primer párrafo, llegó a entonar gran parte de su repertorio. Sus fans estuvieron contentos porque él cantó canciones como ‘Adiós, amor’, ‘Botella tras botella’, ‘No te contaron mal’, ‘Kbron y medio’ y ‘Por el resto de tu vida’.

Cuando empezó a sonar ‘Dime cómo quieres’, Christian Nodal decidió ir al lugar donde estaba su esposa para que ella pudiera acompañarle en el canto de dicho tema. (Foto: @TabascoHOY / X)

Pero la más esperada, sin duda, fue ‘Dime cómo quieres’, ya que es una canción que canta con Ángela Aguilar. Justo cuando ese tema empezó a sonar, los asistentes esperaron que su esposa subiera al escenario; sin embargo, eso nunca pasó. Lo que sí ocurrió es que Nodal fue hacia ella. Y a poco de que fuera su turno para cantar, le acercó el micrófono para que demostrara su talento.

Tras permitir que Ángela Aguilar cantara un rato, Christian Nodal optó por ‘robarle’ un beso. (Foto: @TabascoHOY / X)

Luego de que ambos se mostraran muy románticos cantando juntos, sellaron el momento mágico con un tierno beso que Christian le ‘robó’ a Ángela. Toda esa escena quedó registrada en varios videos. A continuación podrás visualizar uno de los tantos que circulan en las redes sociales.

#CirculaEnRedes📲| ¡Y soporten! Causa revuelo y alguna que otra envidia el video donde Christian Nodal le canta a su esposa Ángela Aguilar en el Palenque de Texcoco.🎼💕https://t.co/XgVUDpMfck pic.twitter.com/elCMG1fgjF — Tabasco HOY (@TabascoHOY) April 6, 2025

La nueva canción de Christian Nodal que se estrenará el 10 de abril

Cabe mencionar que, tras las presentaciones en Texcoco, Christian Nodal publicó un video en su cuenta de Instagram (@nodal) para informar que este 10 de abril estrenará la canción ‘Amé’ junto con su video musical, recalcando que el resultado final es algo muy emotivo para él.

“Muy pocas veces he logrado transmitir el sentimiento, lo que narra la canción en un video musical. Voy a lanzar una canción que lleva por nombre ‘Amé‘, que se los juro, el video es una chulada, ya me ha hecho llorar, fácil, cuatro veces y solamente lo he visto cuatro veces”, indicó. “Entonces, para que estén bien atentos ahí se los encargo”, sentenció.