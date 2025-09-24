Luego que se conociera que el príncipe Harry y Meghan Markle ampliaron su contrato con Netflix pese a los rumores, a Patrick J. Adams se le consultó sobre la posibilidad de aparecer en una temporada de ‘With Love, Meghan’. Lo más llamativo fue que, en esa entrevista, el artista reveló la sorprendente lección que aprendió de la exactriz mientras grababan ‘Suits’.

Con el fin de brindarte la información más completa posible, te digo que el recordado ‘Mike Ross’ en la popular serie de abogados conversó con People hace poco. Durante ese diálogo, él bromeó diciendo que podía tomar fotos de los segmentos de comida para el programa.

Además, le dio crédito a quien fue su coprotagonista en ‘Suits’ (ella ‘dio vida’ a ‘Rachel Zane’) por tener “trucos del oficio y cosas que ella hace increíblemente bien y que la mayoría de nosotros no pensaríamos en hacer”. Pero lo que realmente generó impacto fue que después dio a conocer la sorprendente lección que aprendió de ella.

Patrick J. Adams es un actor y director canadiense. (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

“¿Me voy a meter en problemas por decir esto?”

“Podrías imaginarte a Meghan diciendo: ‘Preparas una maleta doblándola perfectamente y poniéndole… Creo que ella... No sé, ¿me voy a meter en problemas por decir esto? Ella ponía, por ejemplo, toallitas para secadora en la bolsa cuando preparaba el equipaje”, reveló Patrick J. Adams. Tras ello, indicó que su accionar le parecía “muy genial” y que realmente nunca se le habría ocurrido.

Meghan Markle es una exactriz estadounidense y miembro de la familia real británica. (Foto: ANGELA WEISS / AFP) / ANGELA WEISS

¿Cómo interactuaron sus personajes en ‘Suits’?

Si te preguntas cómo es que interactuaron sus personajes en ‘Suits’, te comento que ‘Rachel Zane’ y ‘Mike Ross’ fueron pareja en la ficción. Ambos terminaron casándose en pantalla. Según People, los dos aparecieron juntos en la serie de USA Network desde su comienzo en 2011 hasta la séptima temporada.

Cuando se produjo la salida Meghan Markle, ella estaba en una relación con el príncipe Harry, con quien se casó en mayo de 2018. ‘Suits’ continuó durante otras dos temporadas antes de finalizar en 2019. Patrick J. Adams volvió a la serie como un personaje recurrente en la última temporada.

