Después de tantos años viéndola en pantalla, con esa mezcla de profesionalismo, elegancia y cercanía que siempre la ha caracterizado, Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo, dejando en shock a sus miles de seguidores, no porque uno no entienda cómo funcionan los medios, sino porque, sinceramente, parecía que su lugar en “La Mesa Caliente” era más que seguro.

Y es que estamos hablando de una figura que ha sido parte clave de la televisión hispana en Estados Unidos. Es una periodista con credibilidad y una conexión especial con su audiencia. Por eso, cuando este miércoles 8 de octubre estalló la noticia de que la cadena prescindía de sus servicios, hubo más preguntas que respuestas.

LO QUE SE SABE DEL DESPIDO

De acuerdo con People en Español, todo comenzó horas antes de la grabación de “La Mesa Caliente”, el programa que Myrka co-conducía desde 2021. Según fuentes citadas por el mismo medio de comunicación, la comunicadora fue llamada a recursos humanos, donde le informaron que ya no formaría parte de la cadena. La decisión, al parecer, fue sorpresiva incluso para ella.

Aunque no ha dado entrevistas ni emitido comunicados formales, la reacción de Dellanos no tardó en aparecer en redes sociales. Y fue justo en su cuenta de Instagram —que tiene más de 4 millones de seguidores— donde envió un mensaje que dejó entrever cómo está enfrentando este momento.

Myrka Dellanos se enteró de su despido cuando acudía al trabajo (Foto: Myrka Dellanos/ Instagram)

UN MENSAJE CON FE Y ESPERANZA

En sus historias de Instagram, Myrka compartió una cita bíblica que, en lugar de mostrarse derrotada, habla de fe, resiliencia y confianza. “Octubre será tu momento crucial”, escribió, citando el versículo Romanos 8:28: “Todo pasa por una razón, puede que no lo veas ahora, pero tarde que temprano Dios te revelará por qué pasó”.

Ese mensaje, que pareciera simple, en realidad está cargado de simbolismo. No solo habla de su espiritualidad —algo que siempre ha mostrado con orgullo— sino que también da pistas de que está viendo este momento como una transición y no como un final.

El mensaje de Myrka Dellanos en redes sociales tras su despido de Telemundo (Foto: Myrka Dellanos / Instagram)

¿QUÉ VIENE AHORA PARA MYRKA?

Esa es la pregunta que todos nos estamos haciendo. Y aunque por ahora no hay un anuncio concreto sobre su futuro profesional, algo está claro: Myrka Dellanos no es una figura que desaparezca fácilmente del radar. Con su trayectoria, carisma y una audiencia fiel, es cuestión de tiempo antes de que vuelva a ocupar un espacio importante en los medios, o quizás, incluso emprender por su cuenta.

En esta nueva etapa, puede que explore caminos que le den más libertad creativa. No sería raro verla incursionar en plataformas digitales o incluso crear su propio contenido para redes o streaming. Tiene todo el respaldo, el nombre y la experiencia para hacerlo. Además, es probable que otras compañías puedan fijarse en ella para ofrecerle algún nuevo contrato.

EL SILENCIO DE TELEMUNDO

Por ahora, Telemundo no ha emitido un comunicado oficial que explique los motivos de su salida. Es algo que también genera dudas, porque cuando una figura de este calibre deja un programa tan visto como “La Mesa Caliente”, lo lógico sería esperar una despedida pública o, al menos, una explicación.

Quienes sí dieron algún tipo de comunicación formal fueron las conductoras del show: “Nuestra colega Myrka Dellanos ya no va a ser parte de este programa ‘La mesa caliente’. Myrka es una presentadora de televisión de gran talento, caracterizada por su profesionalismo y dedicación. Le agradecemos sus valiosas contribuciones a nuestro show desde su lanzamiento. Sin duda alguna, ayudó a posicionarnos como uno de los principales programas de las tardes en la televisión en español. Su participación será siempre parte de nuestra historia. Le deseamos muchos éxitos en sus futuros proyectos”, dijo Giselle Blondet durante la transmisión del espacio el miércoles 8 de octubre.

¿QUÉ ERA LO MÁS DIFÍCIL DE ESTAR EN “LA MESA CALIENTE” PARA MYRKA DELLANOS?

Para Myrka Dellanos, estar frente a las cámaras no era lo complicado. Lo verdaderamente retador de ser parte de "La Mesa Caliente" tenía más que ver con mostrar su lado más personal y emitir opiniones en voz alta, algo que como periodista de formación le resultaba contraintuitivo. “Yo soy profesora también de periodismo en la universidad y como periodista eres entrenada a no dar tus opiniones, a dar ambas caras de la moneda para que el público televidente sea el que escoja qué postura quiere tener”, explicó en una entrevista pasada para People en Español. Por eso, opinar de forma contundente sobre temas controversiales no solo la sacaba de su zona de confort, sino que también la exponía al escrutinio del público.

Y es que, para alguien acostumbrada a mantener la imparcialidad, enfrentarse a las críticas fue un golpe duro. “Esa parte para mí me dolió porque soy una persona sensible, soy una persona bastante tímida que no salgo ni soy el centro de atención en una fiesta. Soy bastante callada”, confesó con honestidad. Reconoció que nunca antes en su carrera había recibido ataques personales, y tener que lidiar con comentarios negativos fue, sin duda, una de las partes más difíciles de su participación en el programa.

Aun así, Myrka encontró una forma de convertir ese reto en crecimiento. “Ha sido un ejercicio también”, reflexionó. “Igual que cualquier cosa que a uno le parezca negativa al principio luego se convierte en algo positivo porque las personas saben quién soy, saben qué postura tengo y saben que soy una persona de convicciones firmes”. Y aunque admitió que todavía hay temas que le generan conflicto —“si tú dices ‘yo soy 100% provida’ va a haber mucha gente que te va a llamar retrógrada”—, Myrka aprendió a mantenerse firme: “He aprendido que en este negocio, en esta mesa, uno tiene que tener sus convicciones y hablar las verdades porque eso es lo que hace que el programa sea muy divertido para nuestro público”.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.