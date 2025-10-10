La salida de Myrka Dellanos de “La Mesa Caliente” y de Telemundo tomó por sorpresa a todos los televidentes. Desde que Giselle Blondet anunció su despedida al aire, las redes se han inundado de mensajes de apoyo, desconcierto y también de molestia. Después de todo, no se trata de una figura cualquiera, ya que era una de las caras más reconocidas y respetadas del programa.

Myrka representaba una voz de experiencia en un formato que muchas veces va y viene entre el entretenimiento y el análisis de temas sociales. Y aunque ya no está frente a cámara, su salida ha dejado muchas preguntas sin respuesta y una silla vacía difícil de llenar, lo cual se ha notado en las primeras emisiones del espacio sin su habitual presencia.

MYRKA DELLANOS NO SE DESPIDIÓ DE SU AUDIENCIA

Lo primero que llamó la atención fue la falta de una despedida formal al aire. Myrka simplemente no volvió al programa después del martes 8 de octubre. Al día siguiente, Giselle Blondet anunció que ya no sería parte del show, agradeciendo su labor con palabras cordiales, pero sin mayor detalle. Para muchos, fue un cierre abrupto e irrespetuoso, considerando que Dellanos fue una de las fundadoras del programa y pieza clave en su posicionamiento.

Y la audiencia reaccionó. En la cuenta oficial de “La Mesa Caliente” en Instagram, los comentarios se multiplicaron: desde elogios a su trayectoria hasta críticas directas a Telemundo por la manera en que manejaron su salida. Muchos esperaban, al menos, que tuviera unos minutos para despedirse del público que la ha acompañado por años.

¿POR QUÉ SALIÓ MYRKA DELLANOS?

Hasta el momento, no se ha revelado la razón oficial de su despido. Telemundo emitió un breve comunicado agradeciendo su trabajo, pero sin explicar los motivos. Y Myrka, al menos hasta el momento de escribir esta nota, tampoco ha hablado públicamente del tema. Esa falta de claridad ha dejado espacio para la especulación.

Algunos usuarios en redes han sugerido diferencias internas o posibles tensiones tras bambalinas, aunque eso no ha sido confirmado. Lo cierto es que su salida coincidió con otros cambios dentro de la cadena, como el despido de Jessica Maldonado, reportera de Al Rojo Vivo en Los Ángeles, lo que apunta a una posible reestructuración más amplia dentro de Telemundo.

Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo (Foto: Myrka Dellanos/ Instagram)

CRISTINA PORTA OCUPA SU LUGAR POR AHORA

Desde la ausencia de Myrka, su silla ha sido ocupada por Cristina Porta, la periodista española que ganó la cuarta temporada de “Top Chef VIP”, también en Telemundo. Aunque aún no se ha confirmado si su presencia será permanente, lo cierto es que el cambio ha generado reacciones mixtas.

Algunos seguidores valoran el aire fresco que puede aportar Cristina, pero otros aseguran que la profundidad y la experiencia de Myrka no se reemplazan fácilmente. Y es que, más allá de su formación, lo que muchos extrañan es esa capacidad de ir más allá del guion y abordar temas con criterio y sensibilidad.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO PARA “LA MESA CALIENTE”?

Aunque “La Mesa Caliente” continúa al aire con su formato habitual, la verdad es que el ambiente no es el mismo sin Myrka. Las redes siguen pendientes de cada movimiento, y el programa está en un momento delicado: mantener el rating sin una de sus figuras principales no será tarea fácil.

Además, hay una sensación de que algo cambió en la dinámica interna, aunque no se diga explícitamente. El tiempo dirá si Cristina Porta se queda, si llegan nuevas caras o si el programa se transforma para adaptarse a la nueva etapa.

En conclusión, todo será cuestión de tiempo para descubrir cuál es el camino que toma el programa. Y el público, finalmente, será quien tome la última palabra.

Myrka Dellanos ya no continuará formando parte de la familia de Telemundo tras haber sido despedida el pasado miércoles 8 de octubre (Foto: Myrka Dellanos / Instagram)

