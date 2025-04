Daddy Yankee hizo una nueva petición al tribunal de San Juan, Puerto Rico, iniciando otro episodio en su pleito legal con su exesposa Mireddys González. La movida marca un nuevo episodio en una batalla que parecía estar llegando a buen puerto.

Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido mundialmente como Daddy Yankee, pidió al colegiado la disolución de varias corporaciones que comparte con su exesposa, Mireddys González Castellanos.

En el documento citado por El Nuevo Día, el cantante expuso que la relación con su exesposa está marcada por “profundas diferencias personales”, ausencia de comunicación e información, que imposibilitan continuar cualquier relación.

Los abogados del Cangri sostienen que, cuando este regresó a la presidencia de las corporaciones El Cartel Record Inc y Los Cangris Inc, “identificó deficiencias severas en la gestión administrativa previa, que tornaban inviable cualquier sentido operacional de las empresas”.

Daddy Yankee solicita la disolución de todas las corporaciones. | Crédito: Facebook ×

Además de Los Cangris Inc., el artista solicita al Tribunal de San Juan la autorización para disolver otras tres entidades: Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management.

Cabe destacar que las compañías El Cartel y Kong Hambre ya han sido disueltas previamente, por lo que no forman parte de este nuevo requerimiento judicial.

Según el documento, Mireddys González actualmente ejerce el control total sobre las operaciones de las empresas Green Wall Luxury, Crabby Cottage y C & C Artistic Management.

Daddy Yankee y Mireddys González formalizaron su divorcio en febrero de 2025. | Crédito: Jaydee Lee Serrano / AFP ×

Esto incluye la gestión de sus activos, la administración de ingresos y el manejo general de las operaciones, sin que Daddy Yankee tenga acceso, conocimiento o participación alguna en dichas actividades empresariales.