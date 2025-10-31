Tiempo después de haber revelado cómo aprendió japonés para su nueva película ‘Rental Family’, Brendan Fraser ha vuelto a ser el centro de atención por sus declaraciones. Y es que explicó por qué considera que debe “trabajar un poco más” desde que ganó el Oscar en 2023.

Tengamos en cuenta que el artista de 56 años se quedó con su primera (y hasta el momento única) estatuilla a raíz de su excelente trabajo interpretando a ‘Charlie’ en la película ‘The Whale’ (2022) de Darren Aronofsky. Aquel entonces, el mundo se rindió a sus pies, pero él no se ha relajado después de haber alcanzado la gloria.

Brendan Fraser es un actor canadoestadounidense ganador del premio Oscar en 2023. (Foto: Frederic J. Brown / AFP) / FREDERIC J. BROWN

Precisamente, lo último indicado en el segundo párrafo lo dejó en claro en el Festival de Cine de SCAD Savannah, el miércoles 29 de octubre. “Lo que ha cambiado (desde la vez que ganó el Oscar en 2023) es que ahora tengo que trabajar un poco más”, aseguró, según People.

Se ha vuelto particularmente selectivo y estratégico

Brendan Fraser, quien se encuentra en la etapa de promoción de su nueva película ‘Rental Family’, después sostuvo que se ha vuelto particularmente selectivo y estratégico con los proyectos que emprende. “Necesito sentir que todavía tengo muchos retos que afrontar”, dijo.

Brendan Fraser nació el 3 de diciembre de 1968 en Indianápolis, Indiana, Estados Unidos. (Foto: Robyn BECK / AFP) / ROBYN BECK

“Tengo que prestar más atención a la hora de encontrar material que sea innovador, nuevo, interesante, único y diferente de todo lo que he hecho antes, para así sentir siempre que estoy aprendiendo algo”, agregó el actor.

¿De qué trata ‘Rental Family’?

Cabe señalar que, en ‘Rental Family’, Brendan Fraser ‘da vida’ a “un actor estadounidense que lucha por encontrar un propósito hasta que consigue un trabajo inusual: trabajar para una agencia de ‘familias de alquiler’ japonesa, interpretando papeles de sustituto para extraños”, de acuerdo a una sinopsis oficial.

Películas destacadas de Brendan Fraser

‘The Mummy’ (1999)

‘The Mummy Returns’ (2001)

‘The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor’ (2008)

‘The Whale’ (2022)

‘George de la jungla’ (1997)

‘Viaje al centro de la Tierra’ (2008)

‘Dioses y monstruos’ (1998)

‘Los asesinos de la Luna’ (2023)

‘Crash’ (2004)

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí