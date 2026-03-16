La ceremonia de los Premios Oscar 2026, en su edición número 98, incluyó un momento que llamó mucho la atención del público, especialmente de los espectadores más jóvenes. Durante la gala apareció un sketch humorístico que insinuaba, en tono de broma, que el popular creador de YouTube MrBeast se convertiría en el futuro presentador de los premios. La escena formó parte de un segmento protagonizado por el comediante Conan O’Brien, quien fue el maestro de ceremonias de la gala.

En el sketch, se anunciaba que O’Brien sería el presentador permanente de los Oscar, pero segundos después ocurrió un giro inesperado: el comediante era “asesinado”, en un obvio guiño a la película “One Battle After Another”, y su placa en la oficina era reemplazada por el nombre de MrBeast como supuesto nuevo anfitrión.

Aunque el momento generó muchas reacciones en redes sociales, en realidad se trató únicamente de una broma. El segmento buscaba hacer referencia a los cambios que enfrentará la ceremonia en los próximos años, especialmente al anuncio de que los Academy Awards comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, lo que marcará el final de su formato tradicional de emisión.

The moment MrBeast was announced as the host for life of the Oscars pic.twitter.com/AsaHfWvDAL — FearBuck (@FearedBuck) March 16, 2026

El propio Conan O’Brien hizo referencia a este cambio durante el inicio de la gala. Con su estilo característico, el presentador se describió a sí mismo como “el último presentador humano de los Premios de la Academia”, una frase que evidencia cómo las nuevas plataformas están transformando la industria del entretenimiento.

La aparición simbólica de MrBeast en el sketch también fue interpretada como una señal del enorme impacto que tienen los creadores digitales en la actualidad. Con cientos de millones de seguidores, el youtuber representa una forma distinta de conectar con el público, especialmente con la Generación Z que consume gran parte de su contenido en línea.

La aparición de MrBeast hizo referencia al anuncio de que los premios comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029. (Foto: @mrbeast / Instagram)

En ese sentido, el ‘gag’ de la ceremonia fue una forma de mostrar que la Academia está muy al tanto de los cambios en los hábitos de consumo. La inclusión de una figura tan conocida de internet buscaba reflejar el poder de plataformas como YouTube y la necesidad de que eventos tradicionales como los Oscar se adapten para seguir siendo relevantes.

Aunque la escena fue solo un momento humorístico y no un anuncio real, dejó claro el mensaje detrás de la broma: el futuro de los premios y del entretenimiento está cada vez más ligado al mundo digital y a las nuevas audiencias que consumen contenido en internet.

Los Premios Oscar se transmitirán de forma gratuita en YouTube

Los Premios Oscar comenzarán a transmitirse en YouTube a partir de 2029, gracias a un acuerdo entre la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y la plataforma de video. Según AP News, este cambio pondrá fin a décadas de transmisión en televisión tradicional, ya que la cadena ABC emitió la gala durante muchos años y continuará haciéndolo solo hasta la ceremonia número 100 en 2028.

Desde la edición 101 de los Oscar, prevista para 2029, la ceremonia se emitirá en vivo y de forma gratuita en YouTube en todo el mundo. El acuerdo incluye no solo la gala principal, sino también la cobertura de la alfombra roja, anuncios de nominaciones y otros eventos relacionados con los premios. La transmisión también contará con subtítulos y audio en varios idiomas para llegar a una audiencia global.

La Academia explicó que este cambio busca ampliar el alcance del evento y atraer a nuevas audiencias, especialmente a los espectadores más jóvenes que consumen contenido principalmente en plataformas digitales. Además, el acuerdo con YouTube se extenderá al menos hasta 2033, marcando uno de los cambios más grandes en la historia de la transmisión de los Oscar.

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